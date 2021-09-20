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Мурманская область. Арктика (16+)20.09.21 13:45

Жители Мурманской области определились со своим выбором

Сегодня председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов на брифинге озвучил предварительные итоги выборов в Мурманской области.

По его словам, явка на выборах депутатов Госдумы в Мурманской области составила 43,84%, явка на выборах в облдуму составила 42,93%.

Напомним, регион вошёл в тройку лидеров по доле проголосовавших в электронной форме. 93,5% зарегистрированных в системе ДЭГ – а это почти 50 тысяч человек воспользовались своим конституционным правом.

По результатам голосования в Мурманскую областную думу проходят 25 депутатов от регионального отделения партии «Единая Россия». Пять из них мандат получат за результат голосования по спискам, остальные — одномандатники.

В состав региональной Думы войдут три коммуниста, два справедливоросса и по одному представителю ЛДПР и «Партии пенсионеров».

Татьяна Кусайко с большим отрывом побеждает в выборах в Госдуму.

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