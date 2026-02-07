Жители Мурманской области отправили по почте в зону СВО более 2 тысяч посылок

«Почта России» продолжает реализацию масштабной гуманитарной акции по бесплатной пересылке посылок для российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. В 2025 году жители Мурманской области с помощью «Почты России» отправили в зону СВО более 2 тысяч посылок общим весом порядка 20 тонн.

Чаще всего жители региона отправляют в таких посылках одежду, обувь, продукты длительного хранения и аптечные средства первой помощи.

«Почта России» доставляет посылки в логистический центр в Москве, где мы передаем их представителям Минобороны. К отправлениям военнослужащим мы относимся с особой ответственностью. Сотрудники почтовых отделений максимально быстро обрабатывают посылки», — пояснил директор макрорегиона «Северо-Запад Почты России» Александр Вакуленко.

Отправить такую посылку можно из любого отделения «Почты России» по всей стране. Вес каждой посылки не должен превышать 10 кг, количество отправлений при этом не ограничено. Для оформления необходимо передать оператору посылку в открытом виде и указать на ней адрес: индекс 103400, «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер его воинской части.

Ранее также стало известно, что в рамках завершившейся акции, которая проходила вместе с Народным фронтом по бесплатному отправлению гуманитарных посылок в Курскую и Белгородскую области из почтовых отделений Мурманской области с 19 марта по 31 декабря 2025 года было отправлено 465 посылок.

Сейчас «Почта Россия» сохранила возможность доставки гуманитарных грузов в Курскую и Белгородскую области через Российский Красный Крест.

