Яркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.02.26 09:30

Жители Мурманской области отправили по почте в зону СВО более 2 тысяч посылок

«Почта России» продолжает реализацию масштабной гуманитарной акции по бесплатной пересылке посылок для российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. В 2025 году жители Мурманской области с помощью «Почты России» отправили в зону СВО более 2 тысяч посылок общим весом порядка 20 тонн.

Чаще всего жители региона отправляют в таких посылках одежду, обувь, продукты длительного хранения и аптечные средства первой помощи.

«Почта России» доставляет посылки в логистический центр в Москве, где мы передаем их представителям Минобороны. К отправлениям военнослужащим мы относимся с особой ответственностью. Сотрудники почтовых отделений максимально быстро обрабатывают посылки», — пояснил директор макрорегиона «Северо-Запад Почты России» Александр Вакуленко.

Отправить такую посылку можно из любого отделения «Почты России» по всей стране. Вес каждой посылки не должен превышать 10 кг, количество отправлений при этом не ограничено. Для оформления необходимо передать оператору посылку в открытом виде и указать на ней адрес: индекс 103400, «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер его воинской части.

Ранее также стало известно, что в рамках завершившейся акции, которая проходила вместе с Народным фронтом по бесплатному отправлению гуманитарных посылок в Курскую и Белгородскую области из почтовых отделений Мурманской области с 19 марта по 31 декабря 2025 года было отправлено 465 посылок.

Сейчас «Почта Россия» сохранила возможность доставки гуманитарных грузов в Курскую и Белгородскую области через Российский Красный Крест.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561815/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире17:30«ДНК России». Документальный цикл (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате в РФ в декабре выросли на 14,5%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар прибавил 50 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 и 9 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»