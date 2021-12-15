Жители Мурманской области по «гаражной амнистии» оформили уже более 100 гаражей

«Гаражная амнистия» – это период (5 лет), в который можно в упрощенном порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи и участки под ними, если права на эту недвижимость до этого не были зарегистрированы. О возможностях программы и проделанной в Мурманской области работе рассказала министр имущественных отношений региона Виктория Минкина.

«Гаражная амнистия» начала работать с сентября, но уже есть первые результаты работы: за три месяца 117 гаражей оформлено по упрощённому порядку. В реализацию программы вовлечены как органы местного самоуправления, так и правительство Мурманской области, и Мурманская областная Дума. Безусловно, основная задача областной власти – сформировать нормативное регулирование, которое позволить ускорить и упростить прохождение «гаражной амнистии» на территории Мурманской области», – отметила министр.

Для максимального учёта интересов граждан региона правительство Мурманской области разработало два законопроекта: один из них закрепляет права граждан на получение от органов местного самоуправления необходимых разъяснений, консультаций и помощи. Другой законопроект существенно расширяет перечень документов, которые помогут подтвердить права граждан. Оба законопроекта приняты Мурманской областной Думой в первом чтении.

«Принятие данных законов ждут как органы местного самоуправления, так и граждане, имеющие документы, подтверждающие права собственности на гаражи», – подчеркнула Виктория Минкина.

Федеральным законодательством в рамках принятых изменений не только решена проблема узаконивания существующих гаражей, но и введен новый режим использования земель (без предоставления в аренду или собственность, при условии оформления разрешения) за плату под некапитальные гаражи.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, для реализации нововведений правительством Мурманской области принято постановление, регулирующее порядок оформления гаражей в местах, определенных схемой размещения, а также определен порядок расчета платы за использования земли под такими гаражами. Напомним, что от указанной платы полностью освобождены инвалиды.

На сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области создана отдельная вкладка, где гражданин может ознакомиться со всеми возможностями. Аналогичная информация размещается на сайтах органов местного самоуправления и в ближайшее время будет размещена на портале «Наш Север».