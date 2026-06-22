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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.26 09:45

Жители Мурманской области поддержали международную патриотическую акцию «Сад памяти» и Всероссийскую акцию «Цветы памяти»

«16 июня с гордостью присоединился к масштабной международной патриотической акции «Сад памяти», - написал на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» Александр Лихолат, глава Кольского муниципального округа Мурманской области. - В акции принял участие председатель окружного Совета депутатов Павел Еремин, сотрудники администрации, работники Северного филиала ФГБУ «Морспасслужба». Кусты сирени высадили в самом начале променада Поморской набережной вдоль реки Туломы в городе Кола.

Спустя время, когда кустарники приживутся и зацветут, жители и гости Колы смогут наслаждаться прогулками вдоль живописной набережной и вдыхать яркий цветочный аромат».

Напомним, акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по поручению Президента России Владимира Путина. Благородная цель проекта - ежегодная высадка более 27 млн деревьев в память о каждом погибшем защитнике Отечества. Так, в честь наших героев появляются живые мемориалы, а также восстанавливается лесное богатство нашей страны. За шесть лет к акции присоединились миллионы добровольцев из 83 стран мира, которые высадили более 160 млн деревьев.

- Ежегодно в акции принимают участие жители поселений нашего муниципалитета, - отмечает глава Кольского муниципального округа. - Теперь «Сад памяти» расцветет и на аллее на Поморской набережной. Спасибо всем неравнодушным северянам, создавшим уголок природы, который будет радовать глаз и хранить нашу общую память!.

 А жители Североморска присоединились к Всероссийской акции «Цветы памяти».

- Благодарим всех, кто принял в ней участие и сделал её проведение возможным! – сообщает на своей страничке в соцсети «ВК» Владимир Евменьков, глава администрации ЗАТО г. Североморск. - Продолжаем украшать любимый город! Сегодня Североморск присоединился к Всероссийской акции «Цветы памяти» – восемь сотен бархатцев и виол были высажены возле бассейна «Североморец».

Каждый цветок – в память о героях, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Что особенно важно, самыми активными участниками акции стали дети. А значит, память о подвиге наших защитников будет жить!

 

 

Фото: https://vk.ru/wall470720823_9303?z=photo470720823_457251237%2Fwall470720823_9303

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