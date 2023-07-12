Жители Мурманской области приглашаются принять участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области сообщает о старте второго всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Его участниками могут стать жители многоквартирных домов, а также ТСЖ, ТСН, ЖСК и управляющие организации.

Узнать о правилах и условиях проведения конкурса, а также подать заявку можно до 10 октября 2023 года на сайте конкурса. Там же пройдёт народное голосование, которое определит победителей. Голосование завершится 30 ноября.

Заявки принимаются по номинациям: «Лучший двор» (оценивается благоустройство двора и усилия жителей по его созданию); «Самый дружный дом» (оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей); «Лучший подъезд» (оцениваются качество работ и усилия жителей по его обустройству); «Самый энергоэффективный дом» (оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).

Конкурс проводится в рамках реализации мобилизационного проекта «Жители МКД» партии «Единая Россия». Итоги будут объявлены в декабре, уточняет Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.