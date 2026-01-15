Жители Мурманской области, принимавшие участие в СВО, могут пройти лечение в центрах реабилитации СФР

С 2025 года Отделение СФР по Мурманской области направляет демобилизованных северян, принимавших участие в специальной военной операции (СВО), на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в специализированные центры Социального фонда России.

Ветераны спецоперации могут пройти медицинскую реабилитацию или лечение в 12 центрах реабилитации Социального фонда России, расположенных в разных регионах нашей страны, каждый из которых оснащён современным высокотехнологичным оборудованием.

Продолжительность и частота медицинской реабилитации определяется индивидуально — в соответствии с медицинскими показаниями. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план реабилитации по профилям заболеваний и травмам, он может включать физиопроцедуры, массаж, лечебную физкультуру, работу с психологом и другие лечебные и оздоровительные мероприятия.

Длительность санаторно-курортного лечения составляет до 21 дня, пройти его можно один раз в календарный год. Региональное Отделение СФР обеспечивает индивидуальное сопровождение каждого участника спецоперации на всех этапах лечения.

Ветераны СВО со званием Героя РФ или инвалидностью I группы получают право на внеочередное направление на лечение.

Подать заявление на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию можно на портале госуслуг, МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Мурманской области. Для направления на санаторно-курортное лечение к заявлению необходимо представить справку от лечащего врача по форме 070-у, а для направления на медицинскую реабилитацию необходимо направление по форме 057-у.

Решение о направлении в реабилитационный центр принимается в течение двух рабочих дней после подачи заявления, в случае необходимости запроса дополнительных документов срок рассмотрения может быть увеличен до 10 дней. В течение дня после этого региональное Отделение СФР сообщает ветерану о результатах.

Отделение СФР по Мурманской области компенсирует участнику СВО проезд к месту лечения и обратно любым транспортом — поездом, самолётом, автобусом или личным автомобилем. Для возмещения затрат на дорогу необходимо подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие проезд и произведенные на него расходы.

С января этого года участникам специальной военной операции стала доступна возможность получения именных направлений на бесплатный проезд. Эта мера позволяет участникам СВО сразу получить бесплатный проезд до выбранного центра без необходимости тратить собственные средства.

Кроме того, с этого года Отделение СФР по Мурманской области оплачивает проезд, проживание и питание сопровождающим участников СВО лицам. Это относится к участникам СВО с первой группой инвалидности или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям.

По вопросам санаторно-курортного лечения можно обратиться в единый контакт-центр по телефонам: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный), +7(921) 282-72-19, +7(931) 805-64-82.