Жители Мурманской области присоединились к акции «Свеча памяти»

Сегодня, в 4 часа утра, в День памяти и скорби жители Мурманской области вместе со всей страной зажгли свечи, чтобы напомнить о страшной странице в истории – 22 июня 1941 года. В этот день 79 лет назад началась Великая Отечественная война, которая длилась 3 года 10 месяцев и унесла десятки миллионов человеческих жизней.

В Мурманске акция «Свеча памяти» состоялась у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». В ней принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Много боли и горя война принесла в каждую семью в нашей стране. Мы обязаны все это помнить, чтобы не дать возможности такому повториться. По всему миру, в разных точках вспыхивают вооружённые конфликты. Это означает, что урока той страшной войны для нас оказалось недостаточно, чтобы все жили в мире и согласии. В наших силах сделать так, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали, что такое войне», – сказал Андрей Чибис на памятном митинге.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, возложили цветы к вечному огню у могилы неизвестного солдата. Свечи зажгли в виде памятной даты и фразы - «Север помнит. 75».

Мероприятия в День памяти и скорби ранним утром также прошли на военно-мемориальном кладбище в Североморске, у мемориала в Ковдоре и в Заполярном. Многие муниципалитеты присоединились к акции «Свеча памяти» онлайн.

Как пишет Министерство информационной политики Мурманской области, в полдень свечи зажгут в Долине Славы, Полярных Зорях, Заозерске, Печенге, гарнизонах ЗАТО Александровск и посёлке Видяево.

Утром глава региона также возложил алые гвоздики к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову.