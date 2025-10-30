Жители Мурманской области присоединяются к акции «Большой этнографический диктант»

В полночь 1 ноября можно будет отвечать на вопросы X юбилейной Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», в удобном онлайн формате на сайтах: национальнаяполитика.рф и https://miretno.ru/.

Участниками диктанта могут стать жители Российской Федерации и зарубежных стран.

Задания диктанта, представленные в форме теста, включают 30 вопросов, охватывающих общефедеральные темы. Для юных участников (до 16 лет) предусмотрены 20 вопросов. Участникам отводится 45 минут на выполнение заданий, а максимальное количество баллов, которое можно набрать, составляет 100.

В прошлом году свыше 17 тысяч жителей Мурманской области стали участниками Большого этнографического диктанта.

В Мурманской области в 2025 году офлайн-площадка будет организована в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – Жить!», на которой напишут диктант старшеклассники вместе с представителями Дома дружбы и регионального отделения Ассоциации народов России.

В 2025 году проведение диктанта станет частью масштабного Международного фестиваля «Народы России и СНГ», что подчеркивает его значимость и вклад в укрепление международного культурного сотрудничества.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей, на территории нашего региона – Министерство внутренней политики Мурманской области.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7 (8152) 486 323 (доб. 1602).

Официальная группа Мурманской области «ВКонтакте».