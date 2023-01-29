Жители Мурманской области прочитали 15 тысяч имён погибших блокадников в рамках акции «Живые голоса – в память об умолкнувших»

В Мурманской области прошла акция памяти «Живые голоса – в память об умолкнувших», посвящённая полному освобождению Ленинграда из фашисткой блокады. Около 300 северян из Апатитов, Мурманска, Кировска, Мончегорска, Кольского района, Заозерска, Островного, Александровска прочитали больше 15 тысяч имен погибших. Также в мероприятии приняли участие учащиеся Нахимовского военно-морского училища.

«Когда участники этой акции читали имена, чувствовалась гордость за этих людей, и дрожь в голосе была слышна», – прокомментировала Ксения Тазипова, руководитель клуба «Рать».

Участие северян оценил инициатор акции петербуржец Юрий Вульф.

«Я благодарю всех участников записи имен блокады из Мурманской области. Отличительная особенность региона в том, что область участвует в акции не первый год и работа не останавливается, продолжается участие в чтении имен всех погибших в блокаду. Всем огромное спасибо!» – поблагодарил идейный вдохновитель акции Юрий Вульф.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, 27 января кроме Санкт-Петербурга и Мурманской области имена погибших блокадников читали в Москве, Новокузнецке и Якутии. Списки погибших одновременно звучали на городских площадях, в скверах и школах.

Инициаторами и координаторами Акции Памяти в Мурманской области выступили Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России и Мурманское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Фото: https://gov-murman.ru