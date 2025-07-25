Жители Мурманской области продолжают активно использовать платформу обратной связи
За июнь 2025 года жители Мурманской области направили через платформу обратной связи 4320 сообщений. Обратная связь от северян помогает органам власти своевременно реагировать на проблемы и выстраивать приоритеты в работе с опорой на реальные запросы.
Активно обсуждаются вопросы, связанные со здравоохранением и ЖКХ, дорожной инфраструктурой и благоустройством.
Кроме того, жители поднимают тему обращения с отходами, сигнализируя о переполненных контейнерах и нарушениях графиков вывоза мусора.
«Каждое сообщение на платформе — это конкретная жизненная ситуация, за которой стоит человек. Мы внимательно анализируем обращения, чтобы помочь как можно быстрее, — отметил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Артём Марышев».
Площадка обратной связи остаётся удобным и эффективным инструментом взаимодействия между гражданами и органами власти. Каждое сообщение рассматривается профильными ведомствами — это позволяет оперативно реагировать на сигналы и выстраивать работу с учётом мнения самих жителей.
Подробнее можно узнать по ссылке.
Как отмечает ЦУР Мурманской области, к платформе обратной связи на госуслугах подключено более 158 тысяч органов государственной власти, органов местного самоуправления и публично значимых организаций. Из них 998 работают в Мурманской области.