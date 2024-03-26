Жители Мурманской области продолжают голосовать за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

По всей России на платформе za.gorodsreda.ru продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства, которое проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря ему в Мурманской области уже построены десятки красивых объектов для отдыха.

В эфире Центра управления регионом подробности о ходе голосования рассказал начальник управления благоустройства Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области Олег Шаров.

«Это больше не про конкурс, а про определение приоритетов. Когда жители вовлечены в проект, мы получаем от них обратную связь, которая и позволяет нам принимать правильные решения – видеть потребность и расставлять приоритеты», – отметил Олег Шаров.

По его словам, в Мурманской области в рамках национального проекта благоустроены дворовые территории 995 многоквартирных домов и 147 общественных пространств. В качестве наглядных примеров, выбранных северянами для реализации, Олег Шаров назвал – экологическую тропу «Беличий хвост» на территории спортивного комплекса «Снежинка» в Мурманске и территорию «Городка сказок» в Сафоново, а также благоустройство «Площади Победы» - «Аллеи славы участникам СВО» в Полярном, реализация которого планируется в ЗАТО Александровск в этом году.

«С 15 по 17 марта жители могли сделать свой выбор на пунктах голосования очно, а после начался этап дистанционного голосования, когда на портале za.gorodsreda.ru может проголосовать каждый житель региона старше 14 лет. Причем голосовать можно не только за свой муниципалитет, но и в целом по региону», – сообщил Олег Шаров.

Важное условие – наличие учётной записи на портале «Госуслуги».

«Регистрация на госуслугах помогает избежать накрутки при голосовании. Плюс важна территориальная принадлежность, что решения, касающиеся Мурманской области, принимают жители Мурманской области», – подчеркнул начальник управления.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, во всероссийском онлайн-голосовании за благоустройство в этом году предлагаются два типа выбора:

Голосования за территории для благоустройства. В голосованиях этого типа вы можете проголосовать за одну территорию. Причём, если территория предполагает также и выбор дизайн-проектов, то вам необходимо выбрать и один дизайн-проект; Голосования по дизайн-проектам. В данном типе голосования предлагается проголосовать за дизайн-проект в каждой из предложенных территорий. Всероссийское голосование за объекты благоустройства продлится до 30 апреля. В нем уже приняли участие более 58 тысяч жителей Мурманской области.

Полностью эфир с участием Олега Шарова при участии Центра управления регионом доступен по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru