Жители Мурманской области продолжают помогать бойцам на передовой

20 квадрокоптеров и запчастей к ним на сумму более 10 миллионов рублей, три ноутбука и почти 1,5 тонны скумбрии: жители Мурманской области продолжают помогать бойцам в зоне СВО.

Квадрокоптеры, аккумуляторы и усилители сигнала дронов «Инкубатор». Принцип работы последнего заключается в приёме слабого сигнала, его усилении и передаче уже усиленного сигнала к устройству. Это особенно актуально в условиях, где исходный сигнал может быть ослаблен из-за различных помех или расстояния от источника.

Всю технику активисты регионального отделения Народного фронта закупили на средства регионального сбора «Всё для Победы!» и уже передали в 73-й отдельный восстановительный батальон комплексного ремонта и в 430-й мотострелковый полк.

Три ноутбука общей стоимостью свыше 300 тысяч рублей, также приобретённые Народным фронтом, предназначены для управления беспилотниками. В ближайшее время они будут отправлены воином на херсонском направлении.

- Вновь передали в Народный фронт свежайшие рыбные консервы представители рыболовецкого колхоза «Мурман». Сколько десятков партий скумбрии и горбуши было привезено для наших защитников, мы уже сбились со счёта. В этот раз к столу на передовой поспеют 4,5 тысячи баночек общим весом почти 1,5 тонны, - сообщают активисты Народного фронта.

