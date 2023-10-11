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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.23 13:30

Жители Мурманской области продолжают жаловаться на отсутствующее отопления в квартирах

На прошедшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1985 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчетный период — 1357. Об этом сообщил 9 октября на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

В блоке «ЖКХ» больше всего сообщений касалось вопросов, связанных с отсутствием отопления в квартирах.

«Важно отметить, что за истекший период число таких сообщений уменьшилось на 64% в сравнении с показателями прошлой недели и составило – 266. Больше всего сигналов на тысячу населения поступило от жителей Мурманска, Апатитов и Североморска. Жалобы носят точечный характер с указанием конкретных домов, подъездов и даже квартир. Работа по отработке ведётся в индивидуальном порядке», — пояснил Артём Марышев.

Жители Дровяного сообщили, что на улице Гарнизонной, 22 уже два года управляющая компания не может помочь северянам с электрическими котлами отопления. Работает только один из них, остальные или не включены, или не работают. В этом же доме, по сообщению жильцов, затоплено подвальное помещение. Мингосжилстройнадзору рекомендовано взять на контроль указанную ситуацию и оперативно проинформировать жильцов о вариантах и сроках решения проблемного вопроса.

В ЗАТО город Североморск провалился грунт вокруг столбов освещения на улице Восточная. Срок устранения проблемы установлен на 30 октября.

Во избежание травматизма граждан, администрации ЗАТО рекомендовано взять на контроль указанное сообщение и оперативно проинформировать заявителя о проведении работ по устранению провалов грунта в формате «было/стало».

В блоке «Мусор/свалки/ТКО» жители дома №1 по улице Видяева в городе Полярный попросили обустроить контейнерную площадку.

На оперативном совещании глава администрации ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов пояснил, что из-за отсутствия финансирования работы будут проведены только в следующем году.

«Прошу дать мне чёткий анализ сигналов наших граждан на отопление. Важно разобраться, повторяющиеся это обращения или свежие, и кратчайшие сроки отработать их. В первую очередь это задача Министерства энергетики и ЖКХ», — заключил губернатор Андрей Чибис.

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