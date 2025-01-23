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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.25 12:00

Жители Мурманской области рассказали, что для них рабочее место мечты

Прошлый 2024 год уже называют рекордным по количеству сделок на рынке офисной недвижимости: по оценкам «IBC Real Estate», инвестиции в бизнес-центры достигли 354 млрд рублей, в 2,5 раза превысив показатели 2023 года. Компании стараются создавать современные удобные рабочие места для своих сотрудников, однако не всем это удаётся.

Только 58% офисных работников в СЗФО и в том числе Мурманской области считают, что трудятся в комфортных для них условиях, остальные не готовы назвать своё рабочее место удобным, уютным, чистым, тёплым и функциональным. Это выяснилось в рамках совместного опроса компании РОКВУЛ, производителя решений из каменной ваты, и hh.ru.

Рабочее место мечты – это…

В понятие комфорта на рабочем месте большинство опрошенных местных респондентов вкладывают чистоту и порядок в офисе (77%), наличие современной техники (этот вариант в ходе опроса также выбрали ещё 74% опрошенных), удобную мебель (55%), комфортную температуру воздуха (48%) и отсутствие посторонних шумов (42%). Для каждого четвертого опрошенного (26%) также важна зона отдыха на работе.

Менее важны, но тоже имеют значение для плодотворной работы наличие кофемашины и перекусов (29%), а также отсутствие сквозняков (26%). И лишь 6% опрошенных признают – им абсолютно неважно, в каком состоянии находится офис, главное – хорошие коллеги и интересные задачи.

«Респонденты в опросе указывали и более оригинальные пожелания к рабочему месту. Например, один из участников опроса отметил, что комфорт в офисе для него зависит от… кошек: чем их больше, чем лучше. Для некоторых важно, чтобы офис был дружелюбен к собакам. Ещё одна опция, которая, по мнению части местных респондентов, может сделать рабочее место комфортнее – это наличие диванов и кроватей, которые позволяют работать лёжа», – отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Интересно, что часть работодателей готовы идти навстречу своим сотрудникам и создавать в офисе нестандартные пространства. Например, некоторые ИТ и финансовые компании создают в офисах спортивные залы, комнаты для занятий йогой и даже фитобары, чтобы сотрудникам было проще и удобнее соблюдать баланс работы и личной жизни.

Некоторые работодатели пошли дальше и создали у себя так называемые «комнаты сна» – специальные отдельные комнаты формата капсульного отеля для короткого перерыва или сна, что положительно влияет на продуктивность и эффективность работы. Ещё одна фишка – звукоизолированные комнаты для вымещения агрессии, где сотрудник может получить эмоциональную разрядку и «прокричаться».

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