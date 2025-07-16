Жители Мурманской области рассказали, как они выбирали свою профессию и как на их выбор отреагировали родственники

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди работающих жителей Мурманской области и выяснили, как и при каких обстоятельствах они делали свой профессиональный выбор.

Опрос hh.ru показал, что в большинстве случаев жители региона достаточно самостоятельны в выборе первой профессии и образования. Так, лишь у 13% опрошенных решение принимали родственники или близкие, ещё 25% делали выбор совместно с родными, а 62% выбрали профессию и образовательное направление самостоятельно. Примечательно, что чем моложе были респонденты, тем чаще они указывали, что принимали решение сами: среди опрошенных до 18 лет таких было 84%, а среди 35–44-летних — 65%.

Наибольшую самостоятельность в выборе учебного пути продемонстрировали респонденты, занятые в сельском хозяйстве (85%) и в добывающей отрасли (75%). Чаще других советовались с родственниками по вопросам карьеры и образования те, кто работает в секторе «Нефть и газ» (41%), ЖКХ (30%), энергетике (30%) и финансовом секторе (29%).

Как семья влияет на выбор профессии?

Исследование hh.ru показывает, что чаще всего родственники оказывают влияние на выбор будущей профессии или образования. Так, почти каждый пятый респондент (18%) из Мурманской области отметил, что близкие настаивали на том, чтобы профессия была стабильной и престижной. 8% признались, что родственники буквально уговорили их поступить в вуз или ссуз, который считали правильным. Чаще всего о таком влиянии сообщали респонденты из металлургии.

Для 2% жителей Мурманской области профессия близких стала примером при выборе специализации и образования. В то же время 5% отметили, что неблагоприятные условия труда (высокая нагрузка, низкая зарплата, высокая ответственность) оттолкнули их от идеи продолжать семейную профессиональную династию — они выбрали иной путь. А 5% смогли освоить новую профессию при поддержке семьи.

Как близкие родственники жителей Мурманской области относятся к выбору профессии?

Опрос также показал, что в целом респонденты получают положительную реакцию от родственников на свой выбор профессии или образования — об этом заявили 52% опрошенных. Нейтрально отреагировали 23%, негативно — лишь 3%, а 16% отметили, что мнения близких разделились. Остальные затруднились ответить.