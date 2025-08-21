Жители Мурманской области рассказали, насколько они уверены в поиске новой работы этой осенью

Эксперты hh.ru опросили более 19,4 тысячи работников и соискателей из всех федеральных округов и выяснили, кто из них в преддверии осени и начала бизнес-сезона чувствует себя наиболее уверенно и рассчитывает быстро найти работу с достойным заработком в ближайшие три месяца.

Для оценки ситуации на рынке труда в преддверии очередного бизнес-сезона важно понять, насколько жители регионов России уверены в своих силах при поиске новой работы — в случае безработицы или смены места работы.

Опрос hh.ru, проведённый в III квартале 2025 года, показал, что 22% опрошенных жителей Мурманской области не уверены, что смогут найти работу в ближайшие три месяца. Ещё 10% затруднились ответить, верят ли они в свой карьерный успех.

По сравнению с летом прошлого года доля тех, кто испытывает тревогу за карьерные перспективы, в целом по стране заметно снизилась. Так, летом 2024 года на 10% больше россиян опасались, что не смогут найти работу. Несмотря на сохраняющийся пессимизм в отдельных профессиональных сферах, общая динамика на рынке труда остаётся положительной.

Чаще других за своё трудоустройство переживают специалисты в IT-сфере: 40% опрошенных айтишников сомневаются, что смогут найти работу с достойной зарплатой до конца лета. Наименее уверены в себе также соискатели из сфер искусства и маркетинга (по 25%), специалисты по закупкам (20%), топ-менеджеры (20%) и работники сельского хозяйства (20%).

В региональном разрезе наиболее оптимистично смотрят на осень и перспективы трудоустройства жители Амурской области — 82% опрошенных уверены, что смогут найти работу. Высокий уровень уверенности также продемонстрировали жители Чувашии, Мордовии, Татарстана, Курганской и Ивановской областей, а также Алтайского края: в этих регионах более 80% респондентов верят в успешное трудоустройство осенью.

Наиболее пессимистичные настроения относительно поиска работы зафиксированы в Смоленской области: каждый третий респондент (28%) не рассчитывает найти работу этой осенью. Схожая ситуация наблюдается в Псковской, Вологодской и Астраханской областях (по 26% негативных ответов), а также в Томской области (24%).