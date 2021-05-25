Жители Мурманской области с 1 августа смогут получить гектар в упрощённом порядке

С 1 августа жители Мурманской области смогут получить гектар в упрощенном порядке, это станет возможным благодаря расширению зоны действия программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктики. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона доложила министр имущественных отношений Виктория Минкина.

«Важно отметить, что упрощенный порядок включает в себя одновременное формирование и предоставление земельного участка, так процедура займет не более 45 дней. Также упрощен процесс перевода земельного участка из одной категории в другую, а также смена вида разрешенного использования, если это не противоречит действующему законодательству», – подчеркнула Виктория Минкина.

Земельный участок предоставляется без проведения торгов сроком на 5 лет в безвозмездное пользование. По истечению этого срока земельный участок, при условии его освоения, можно будет приобрести в собственность или на праве долгосрочной аренды.

«Возможности использования, полученного в рамках данной программы земельного участка, очень обширны – это и строительство жилых или садовых домов, ведение сельского хозяйства, животноводства, то есть ведение любой незапрещенной законом деятельности», – отметила министр.

На данный момент правительством Мурманской области осуществляется подготовительный этап к реализации программы, основной ступенью которого является определение участков. При выборе делается упор на территории, расположенные вблизи населенных пунктов и с наибольшей транспортной доступностью. По предварительным данным уже сформированной карты, определены территории более 740 тыс. га.

Заявку можно будет подать как обратившись лично в уполномоченный орган или МФЦ, так и по почте или воспользовавшись сайтом НаДальнийВосток.РФ. Уполномоченными органами в нашем регионе являются министерство имущественных отношений Мурманской области (в отношении земель, находящихся в государственной собственности), министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (в отношении земель лесного фонда), а также межрегиональное тривиальное управление Росимущества в Мурманской области и Республике Карелии (в отношении земель, находящихся в федеральной собственности).

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, губернатор Андрей Чибис особо подчеркнул, что необходимо внимательно проверить все территории, которые фактически заняты и уже используются, чтобы они не попали в программу при ее запуске. Глава региона поручил министерству имущественных отношений совместно с муниципалитетами провести тщательную инвентаризацию и работу с жителями, которые не зарегистрировали право собственности на участки в Росреестре, а также оказать северянам помощь в оформлении документов.

«Необходимо внимательно выверить все территории, чтобы при предоставлении гектара людям, не были затронуты те участки, которые уже фактически заняты и используются. И только после этого мы откроем карту и покажем земли, которые участвуют в программе в Мурманской области. «Дальневосточный гектар» на территории Арктики должен стать новой возможностью для всех, кто хочет открывать бизнес, строить жилье и развиваться на севере», – прокомментировал поручение губернатор.