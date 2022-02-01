В Мурманскую область начала поступать вакцина против COVID-19 для детейНародный фронт в Мурманской области просит снизить стоимость ПЦР-тестов для населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.02.22 09:30

Жители Мурманской области с 1 февраля могут получить участок в регионах-участниках программы «Гектар Арктики»

Первые 6 месяцев получить земельный участок по программе «Гектар Арктики» в Мурманской области могли только местные жители, но уже с 1 февраля 2022 года возможность получить участок появится и у граждан, проживающих за пределами нашего региона. В свою очередь, жители Мурманской области с начала февраля смогут получить земельные участки в других регионах – участниках программы (Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область), если они не воспользуются правом получить участок в нашей области.

В рамках программы «Гектар Арктики» жители региона подали 3336 заявлений, уже заключены договоры безвозмездного пользования на 1380 участков.

«Основное условие получения гектара в собственность – его освоение. Изначально земля передается на пять лет на основании договора безвозмездного пользования, при этом уже в течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка», – сообщила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, через пять лет участок можно получить в собственность или оформить длительную аренду – на 49 лет (это касается лесных участков – их нельзя оформить в собственность). Однако, если в течение пяти лет пользователь не начинает осваивать земельный участок, то он автоматически теряет на него право.

Подать заявление на предоставление земельного участка в рамках программы «Гектар Арктики» возможно несколькими способами: лично в уполномоченный орган, почтовым отправлением, через многофункциональный центр или Росреестр. В региональном Минимуществе отмечают, что самый удобный способ – через портал надальнийвосток.рф.

Более подробную информацию о программе и инструкции по оформлению участка, можно получить на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области по ссылке.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.01.22 17:57
Привет, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, а так же гости города-героя! Пишет Вам большой спец. в области педагогики, специалист экстра-класса Юлия Бурак (Смирнова). На сию новость хочет
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
Юрий
27.01.22 15:59
Плату за общежитие уже подняли в два раза.
Комментарий к новости:Улучшить условия проживания скоро смогут студенты МГТУ
Нина
27.01.22 09:30
Зато мы делаем ракеты...
Комментарий к новости:В надежде только на чудо – семья северян уже много лет живёт в аварийном доме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области на производстве пищевых продуктов подорожали консервы из печени трески на 38,3%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 34 копейки, евро вырос на 20 копеек-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» запустил калькулятор углеродного следа от энергопотребления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика