Жители Мурманской области с 1 февраля могут получить участок в регионах-участниках программы «Гектар Арктики»

Первые 6 месяцев получить земельный участок по программе «Гектар Арктики» в Мурманской области могли только местные жители, но уже с 1 февраля 2022 года возможность получить участок появится и у граждан, проживающих за пределами нашего региона. В свою очередь, жители Мурманской области с начала февраля смогут получить земельные участки в других регионах – участниках программы (Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область), если они не воспользуются правом получить участок в нашей области.

В рамках программы «Гектар Арктики» жители региона подали 3336 заявлений, уже заключены договоры безвозмездного пользования на 1380 участков.

«Основное условие получения гектара в собственность – его освоение. Изначально земля передается на пять лет на основании договора безвозмездного пользования, при этом уже в течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка», – сообщила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, через пять лет участок можно получить в собственность или оформить длительную аренду – на 49 лет (это касается лесных участков – их нельзя оформить в собственность). Однако, если в течение пяти лет пользователь не начинает осваивать земельный участок, то он автоматически теряет на него право.

Подать заявление на предоставление земельного участка в рамках программы «Гектар Арктики» возможно несколькими способами: лично в уполномоченный орган, почтовым отправлением, через многофункциональный центр или Росреестр. В региональном Минимуществе отмечают, что самый удобный способ – через портал надальнийвосток.рф.

Более подробную информацию о программе и инструкции по оформлению участка, можно получить на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области по ссылке.