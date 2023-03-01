Жители Мурманской области смогут 4 месяца экономить на проезде в общественном транспорте

С 1 марта каждая поездка в общественном транспорте Мурманской области по карте «Мир», загруженной в смартфон, обойдется пассажирам на 8 рублей дешевле.

Предложение будет действовать четыре месяца — по 30 июня 2023 года. Оно также распространяется на оплату проезда Единой картой жителя Мурманской области (карта выпускается на базе платежной системы «Мир»). С учетом действия дифференцированного тарифа, проездка, оплаченная ЕКЖ через смартфон, на городском транспорте будет стоить на 11 рублей меньше.

Чтобы воспользоваться скидкой от российской платежной системы, карту «Мир» или ЕКЖ предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию NFC, она есть практически в любом современном телефоне, включая бюджетные модели.

Воспользоваться предложением можно в автобусах и троллейбусах Мурманской области, оборудованных терминалами для приёма бесконтактных банковских карт.

«Получить скидку на проезд можно более, чем на 130 маршрутах Мурманской области, которые оснащены валидаторами. Кроме того, наше предложение распространяется не только на поездки в муниципальном транспорте, но и на некоторые коммерческие рейсы. Скидка также доступна на междугородних маршрутах», — отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Полный перечень маршрутов размещен на сайте карта51.рф.

В акции участвуют карты «Мир» любого банка, в том числе выпущенные только онлайн — без пластикового носителя. При том не имеет значения, в каком регионе выдана карта «Мир», скидка на проезд в Мурманской области применится автоматически при соблюдении условий акции.

«Мурманская область выбрана для проведения акции не в первый раз, но впервые установлен такой размер скидки. После анонса мы увидели заинтересованность северян — многие из них уже привыкли расплачиваться через мобильные сервисы в магазинах и кафе, пришел черед общественного транспорта. К тому же проведение акции совпало с запуском в регионе проекта «Единая карта жителя Мурманской области». Можно сказать, что ее владельцы получат дополнительную скидку и, например, разовая поездка по Мурманску обойдется им в 29 рублей», — сказала заместитель губернатора Мурманской области — министр цифрового развития региона Александра Никипелова.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, узнать, как подключить свою карту «Мир» к мобильным платёжным сервисам, можно на сайте или обратившись в банк, выпустивший карту.

С полными правилами предоставления скидки на проезд можно ознакомиться на сайте и в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Фото: https://gov-murman.ru