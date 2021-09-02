Жители Мурманской области смогут бесплатно оформить в собственность гаражи и землю под них

С сентября в России вступил в силу закон о «гаражной амнистии», который урегулировал вопросы размещения и оформления гаражей. Жители Мурманской области теперь могут в упрощенном порядке оформить в собственность гаражные строения и земельные участки под них.

Упрощенный режим оформления документов распространяется на объекты гаражного назначения, возведенные до 30 декабря 2004 года, в том числе, объекты капитального строительства которые находились в гаражных, гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах или стоят отдельно.

«Это действительно важный для людей закон, многие наши граждане имеют неоформленные гаражи и часто обращались по этому вопросу. Упрощенный режим заключается в том, что человек по одному заявлению оформляет право собственности и на строение, и на землю, также бесплатно проходит постановка гаража на государственный кадастровый учет», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Заявление гражданин должен подать в уполномоченный орган, который определяется в зависимости от принадлежности земельного участка:

– для земель, находящихся в федеральной собственности – в территориальный орган Росимущества;

– для земель, находящихся в муниципальной собственности, и земель, государственная собственность на которую не разграничена, – в администрацию по месту нахождения гаража;

– для земель, которые находятся в региональной собственности, – в Министерство имущественных отношений Мурманской области.

«Гражданину на подачу заявления и оформление собственности дается пять лет. Упрощенный режим действует до 1 сентября 2026 года», – уточнила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, получить консультацию можно, обратившись в органы местного самоуправления или в Министерство имущественных отношений Мурманской области по телефону (8152) 48-69-77.