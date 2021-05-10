Жители Мурманской области смогут обучиться востребованным профессиям бесплатно

В Мурманской области стартовал федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», в рамках которого жители могут записаться на получение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования практически по всем направлениям, представленным в учебных программах колледжей Мурманской области.

В 2021 году в проекте принимают участие 85 регионов России.

Участниками бесплатной программы обучения могут стать граждане, обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных, граждане предпенсионного возраста и старше 50 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

Обучение длится до трёх месяцев (в зависимости от выбранной образовательной программы) и завершается демонстрационным экзаменом. По окончании обучения каждый слушатель программ профподготовки Ворлдскиллс получает помимо документа о квалификации и паспорт компетенций – скиллс-паспорт.

В настоящее время объявлен профессиональный квалифицированный отбор центров обучения, среди которых 13 колледжей Мурманской области.

Для записи на обучение необходимо пройти регистрацию на портале «Работа в России».

В Мурманской области региональным оператором проекта выбран Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, федеральными операторами проекта являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Национальный исследовательский Томский государственный университет, Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).

Цель проекта – содействие занятости отдельных категорий граждан путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования.