Жители Мурманской области смогут подать заявление по программе «Гектар Арктики» через МФЦ региона

С 1 августа в Мурманской области стартует программа по упрощённому получению земельных участков в Арктической зоне Российской Федерации. Жители региона смогут подать заявление по программе «Гектар Арктики» посредством федеральной информационной системы (ФИС) на портале НаДальнийВосток.рф, а также обратиться в многофункциональные центры «Мои документы», расположенные на территории Мурманской области.

В МФЦ региона северянам предложат самостоятельно воспользоваться возможностями портала на компьютере общего пользования или в Центре цифровых компетенций. Специалисты многофункциональных центров окажут консультационную помощь в части последовательности действий в ФИС при подаче заявления, прикреплении электронных образов документов. При необходимости, также зарегистрируют в ЕСИА, подтвердят учётную запись, восстановят пароль. Предварительно записываться для этого не нужно.

Если гражданин обратится в МФЦ с уже заполненным на бумаге заявлением и схемой размещения земельного участка в бумажной форме, составленной кадастровым инженером в соответствии с требованиями приказа Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 25 мая 2018 года № 93, специалист МФЦ внесёт в ФИС информацию о предоставленных документах. Для такой подачи заявлений необходимо предварительно записаться на приём.

Бланки заявлений и более подробная информация размещены на официальных сайтах многофункциональных центров, министерства имущественных отношений Мурманской области, а также в офисах «Мои документы».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, со 2 августа по предварительной записи начинает приём заявлений по программе «Гектар Арктики» Центр технической инвентаризации по адресам: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 3 и г. Апатиты, ул. Фестивальная, 13. В настоящее время учреждением уже открыта предварительная запись на личный приём по телефону 8 (8152) 689-623 и через официальный сайт Центра технической инвентаризации (вкладка «Запись на приём»).