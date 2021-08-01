Мурманский областной театр кукол - обладатель гранта Союза театральных деятелей Российской ФедерацииМурманская областная Дума соберётся на внеочередное заседание 3 августа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.08.21 08:30

Жители Мурманской области смогут подать заявление по программе «Гектар Арктики» через МФЦ региона

С 1 августа в Мурманской области стартует программа по упрощённому получению земельных участков в Арктической зоне Российской Федерации. Жители региона смогут подать заявление по программе «Гектар Арктики» посредством федеральной информационной системы (ФИС) на портале НаДальнийВосток.рф, а также обратиться в многофункциональные центры «Мои  документы», расположенные на территории Мурманской области.

В МФЦ региона северянам предложат самостоятельно воспользоваться возможностями портала на компьютере общего пользования или в Центре цифровых компетенций. Специалисты многофункциональных центров окажут консультационную помощь в части последовательности действий в ФИС при подаче заявления, прикреплении электронных образов документов. При необходимости, также зарегистрируют в ЕСИА, подтвердят учётную запись, восстановят пароль. Предварительно записываться для этого не нужно.

Если гражданин обратится в МФЦ с уже заполненным на бумаге заявлением и схемой размещения земельного участка в бумажной форме, составленной кадастровым инженером в соответствии с требованиями приказа Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 25 мая 2018 года № 93, специалист МФЦ внесёт в ФИС  информацию о предоставленных документах. Для такой подачи заявлений необходимо предварительно записаться на приём.

Бланки заявлений и более подробная информация размещены на официальных сайтах многофункциональных центров, министерства имущественных отношений Мурманской области, а также в офисах «Мои  документы».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, со 2 августа по предварительной записи начинает приём заявлений по программе «Гектар Арктики» Центр технической инвентаризации по адресам: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 3 и г. Апатиты, ул. Фестивальная, 13. В настоящее время учреждением уже открыта предварительная запись на личный приём по телефону 8 (8152) 689-623 и через официальный сайт Центра технической инвентаризации (вкладка «Запись на приём»).

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
Комментарий к новости:В Росреестре Мурманской области состоялось расширенное совещание по вопросам программы «Гектар Арктики»
Мавлютова Екатерина
30.07.21 10:14
Несколько дней работала на съемочной площадке сериала, интересный опыт!
Комментарий к новости:Съёмочная группа из Москвы, возглавляемая режиссёром Олегом Фоминым, приступила к съёмкам сериала «Баренцево море»
KOHCTANTA
23.07.21 07:19
Смывной бачок отремонтировали, значит, скоро выборы! Устройство для смыва дерьма заработало, только вопрос мучает, а почему в этот прекрасный "клозет" не заходят представители едроссии? Их бы надо п
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: О том, как депутат Макаревич стал ковид-антиваксером
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:25«Долгие проводы». Художественный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Морковь и яблоки растут – в цене-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 13 копеек, а доллар потерял 5 копеек-PRO Энергетику (18+)28 июля снижение надёжности электроснабжения затронет часть жилых и нежилых зданий Мурманска-PRO ЖКХ (18+)В Заполярье самый низкий средний индекс роста тарифов на коммунальные услуги в России-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Михаил Мурашко предложил увеличить компенсацию при осложнениях после вакцинации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика