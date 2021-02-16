Жители Мурманской области смогут проголосовать за проекты благоустройства на специальной платформе

В России запущена онлайн-платформа для голосования за объекты благоустройства za.gorodsreda.ru. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

«Мы запускаем единую онлайн-платформу для голосования по подбору территорий для благоустройства. Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона», – отметил Егоров.

Платформа единая для всей страны. Ее главные преимущества заключаются в доступности голосования, прозрачном выборе территорий, обмене данными с существующими региональными платформами.

Чтобы проголосовать, требуется зайти на ресурс za.gorodsreda.ru и выбрать свой регион. Далее можно отдать свой голос в пользу одного из предложенных вариантов.

«Очень простая процедура регистрации. Самый простой и надежный вариант – регистрация через портал «Госуслуги». Также можно зарегистрировать через мобильный телефон. Я призываю всех жителей региона, независимо от муниципалитета присоединяться к голосованию за представленные проекты и территории. Только вместе мы сможем сделать наши города лучше», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в настоящий момент идёт наполнение платформы информацией – списком объектов благоустройства в муниципалитетах. Старт голосования запланирован на 26 апреля, продлится оно до 30 мая текущего года. Сделать свой выбор могут все россияне, достигшие 14-летнего возраста.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проходит с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Сейчас россиянам предстоит выбрать объекты благоустройства на 2022 год. От Мурманской области в голосовании примут участие 22 территории для благоустройства, расположенные в девяти муниципальных образованиях региона.