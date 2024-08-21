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Мурманская область. Арктика (16+)21.08.24 12:00

Жители Мурманской области составили рейтинг самых престижных профессий

Снижение интереса к рабочим профессиям – это результат изменений в обществе, которые начались довольно давно. В период упадка производственной отрасли наблюдалась значительная разница в условиях, предлагаемых для рабочих профессий и офисных сотрудников.

Служба исследований hh.ru вместе с компанией РОКВУЛЛ провели большое исследование мнений местных респондентов и выяснили, что 56% опрошенных уверены в престижности профессии ИТ-специалиста. При этом отношение к рабочим профессиям тоже изменилось.

Опрос жителей региона показал, что в большинстве своём (в 56% случаев) респонденты считают, что работа ИТ-специалиста наиболее престижная сейчас. На втором месте оказалась по престижности профессии учёного или исследователя – за неё отдали голоса ещё 37%, на третьем – инженеры с высшим образование (30%). На четвертом месте по престижности – врачи и медперсонал (21%), на пятом – творческие профессии (14%), на шестом – квалифицированные рабочие (7%), а на седьмом – офисные сотрудники - бухгалтер, администратор и др.

«Снижение интереса к рабочим профессиям – это результат изменений в обществе, которые начались довольно давно. В период упадка производственной отрасли наблюдалась значительная разница в условиях, предлагаемых для рабочих профессий и офисных сотрудников. Также в то время средние профессиональные учебные заведения стали предлагать абитуриентам профессии, не связанные с производством. Тогда и сформировался стереотип относительно рабочих. Но в настоящее время производственный кластер активно развивается, и найти фрезеровщика, токаря, сантехника намного сложнее, чем менеджера. Рабочие специальности – самые востребованные на данный момент на рынке труда», - рассказывает Ирина Лиманова, директор по персоналу компании «РОКВУЛ».

Чаще всего в престиже рабочих профессий не сомневаются те, которые трудятся в сфере транспорта и логистики (30%), а также сами являются производственными специалистами (23%). Реже всех так думают люди искусства (6%) и высший менеджмент (7%). Есть и региональные различия: труд квалифицированных рабочих сильнее всего ценится в Сибири (19%) и меньше всего – в Москве (9%) и Петербурге (12%).

А кто уважаем среди рабочих?

А вот среди рабочих профессий наиболее престижной по мнению жителей региона сейчас является профессия сервисного инженера или инженера-механика (за неё отдали голос каждый третий респондент). На втором месте по престижности среди рабочих профессий – оператор станков с ЧПУ, на третьем – геодезист. Также в топ вошли профессия агронома, прораба, мастера по ремонту и сварщика.

Хотя в целом престиж рабочих и производственников люди оценивают не слишком высоко, 49% все же признают – за последнее десятилетие отношение к таким профессиям изменилось в лучшую сторону. 33% перемен не отметили, и только 24% считают, что быть квалифицированным синим воротничком стало менее престижно, чем десять лет назад.

Среди тех, кто считает, что престиж рабочих профессий вырос, 58% считают, что это произошло, потому что без таких специалистов невозможно обойтись. 44% видят причину в росте заработных плат, а 41% – в высоком спросе и большом количестве вакансий. Кроме того, отношение к рабочим профессиям изменилось, так как появились широкие возможности для профессионального и финансового роста (27%), а также благодаря современному оборудованию и изменениям в менталитете россиян (так ответили по 24% опрошенных).

В свою очередь те, кто уверен, что трудиться на производстве и быть рабочим сегодня менее престижно, чем в прошлом десятилетии, чаще всего связывают это с низким уровнем оплаты труда (77%). Вторая по частоте причина негативного отношения к рабочим профессиям – тяжелые и «грязные» условия труда (54%), третья – популяризация лёгкого заработка в интернете (53%). Также 48% скептически настроенных к синим воротничкам респондентов считают, что в этой области нет перспектив для роста карьеры, 25% отмечают влияние негативного образа рабочего, который создают СМИ, а 13% полагают, что таким специалистам сложно трудоустроиться.

Вместе с тем 52% признают, что всё дело – в предвзятом отношении общества.

«Причины, по которым труд рабочих не считается престижным, в большинстве своём не имеют ничего общего с реальным положением дел. Уровень оплаты труда в этой сфере зачастую выше, чем у тех же офисных сотрудников, условия работы на современных производствах никак нельзя назвать грязными, а перспективы для карьерного роста более чем реальны. Важно, что в целом изменение условий труда для рабочих не проходит незамеченным: 47% россиян уверены, что сегодня трудиться на производстве гораздо комфортнее, чем десять лет назад. Противоположной точки зрения придерживаются почти два раза меньше респондентов – 25%. Остальные 28% полагают, что принципиальных перемен здесь не произошло», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме).

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