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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.26 12:30

Жители Мурманской области стали активнее инвестировать

К апрелю 2026 года жители Мурманской области открыли 308,7 тысячи брокерских счетов, что на 15% больше, чем годом ранее. При этом объём активов на таких счетах вырос на 30% и составил 42,9 млрд рублей. Из них 94% инвестировано в ценные бумаги.

«В условиях постепенного снижения доходности по вкладам жители региона активно инвестировали в альтернативные банковским депозитам финансовые инструменты. Однако важно помнить, что вложения в фондовый рынок далеко не всегда оправдывают ожидания. Они не гарантируют прибыль и сопряжены с рыночными рисками. Поэтому не стоит вкладывать все свои сбережения или кредитные средства в фондовый рынок, а также делать такие вложения основой стратегии долгосрочных инвестиций», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в Мурманской области по итогам I квартала 2026 года превысило 44,2 тысячи. Прирост за год составил 4%. Объём активов на этих счетах продемонстрировал ещё более уверенный рост – совокупный портфель ИИС увеличился на 27%, до 5,1 млрд рублей. Самым востребованным инструментом среди владельцев ИИС оставались рублевые облигации – российские долгосрочные облигации федерального займа и бумаги эмитентов с высоким кредитным рейтингом.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, главное преимущество индивидуальных инвестиционных счетов – возможность получить налоговые льготы. ИИС третьего типа, которые появились на рынке с 2024 года, позволяют инвестору получить одновременно два вычета – на взнос и на доход. В этом году минимальный срок владения ИИС-3 составляет 5 лет. Начиная с 2027 года, он будет постепенно увеличиваться до 10 лет.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

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Последние комментарии

Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
VarvarA
13.07.26 13:26
Общая сумма вкладов как-то не позволяет оценить уровень достатка северян. А вот если её разделить на численность жителей региона, то получается на каждого северянина приходится около 606 тысяч. На
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Лидия
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