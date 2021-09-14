Жители Мурманской области стали активнее пробовать себя в роли розничных инвесторов

В регионе сохраняется повышенный интерес к инвестициям на рынке ценных бумаг. На 1 июля 2021 года жителями Мурманской области открыто порядка 91 тысячи брокерских счетов – это почти в два с половиной раза больше, чем годом ранее.

«Важно понимать, что инвестиции на рынке ценных бумаг несут для граждан повышенные риски. Поэтому тем, кто хочет попробовать себя в роли розничного инвестора, необходимо повышать собственный уровень финансовой грамотности, чтобы проще ориентироваться в мире финансов, лучше разбираться в биржевой торговле», – отметил заместитель управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Банка России Михаил Старичков.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, для того, чтобы люди могли оценить свои знания, Банк России обязал брокеров проводить обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов при сделках со сложными финансовыми продуктами. Тест нужен не сколько брокеру, сколько самому инвестору. Если он не справится с каким-то заданием, то для него это будет сигналом, что пока какие-то инструменты ему не до конца понятны. Изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года.

Прохождение теста при покупке облигаций со структурным доходом стало обязательным с 1 сентября 2021 года. Если частный инвестор совершал подобные сделки до этого, то проходить тестирование ему необязательно. В случае несдачи теста клиент имеет право приобретать сложные продукты на рынке ценных бумаг, но с ограничением по сумме – до 100 тысяч рублей.