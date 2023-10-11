Жители Мурманской области стали больше потреблять свежих фруктов и ягод

За двадцать лет этот показатель увеличился почти в 2 раза, сообщает Мурманскстат.

В 2002 году каждый житель региона в среднем употреблял в год 39,8 килограмма фруктов и ягод (в том числе сушёных в пересчёте на свежие), в 2022 году ‒ 77,9. Однако это всё-таки ниже рекомендованных Минздравом России ежегодных 100 килограммов.

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