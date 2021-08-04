Жители Мурманской области стали чаще брать ипотечные кредитыТе, кто лучше учился в школе, чаще вакцинируются от COVID-19
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.08.21 12:00

Жители Мурманской области стали чаще брать ипотечные кредиты

За первое полугодие текущего года жители Мурманской области оформили 5,1 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 13,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло в 1,4 раза, а объём – в 1,7 раза.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, пик спроса на ипотеку пришелся на первый месяц лета, когда было выдано более 1 тысячи кредитов. Для сравнения, в мае их было 894. Средняя сумма кредита в июне 2021 года составила 2,9 млн рублей.

«Важную роль в развитии ипотеки в последний год сыграла госпрограмма субсидирования процентных ставок по кредитам на покупку жилья, – отмечает заместитель управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Банка России Владимир Колесник. – При этом качество ипотечного портфеля росло. На 1 июля 2021 года доля просроченной задолженности в ипотечном жилищном портфеле составляла 0,4%. По данным на начало 2021 года она была 0,5%».

Средневзвешенная ставка по ипотечным рублевым жилищным кредитам в июне 2021 года в Мурманской области составляла 6,83% годовых (в январе 2021 года - 7,17%). Средний срок ИЖК за этот же период увеличился на 1,5 года – до 18 лет 8 месяцев.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Любовь Михайловна
03.08.21 10:11
Так если все захотят быть похороненным рядом с родственниками, то и места на кладбище не хватит. Что дед при жизни рядом не належался...
Комментарий к новости:Прокуратурой Мончегорска защищены права 82-летнего пенсионера на возможность после смерти быть похороненным рядом с ранее умершей супругой
Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
Комментарий к новости:В Росреестре Мурманской области состоялось расширенное совещание по вопросам программы «Гектар Арктики»
Мавлютова Екатерина
30.07.21 10:14
Несколько дней работала на съемочной площадке сериала, интересный опыт!
Комментарий к новости:Съёмочная группа из Москвы, возглавляемая режиссёром Олегом Фоминым, приступила к съёмкам сериала «Баренцево море»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Метод исследования». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Жители Мурманской области стали чаще брать ипотечные кредиты-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 15 копеек, доллар потерял почти 9 копеек-PRO Энергетику (18+)За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5078 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство не поддержало депутатский законопроект об увеличении суммы социального налогового вычета в 3 раза
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика