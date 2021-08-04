Жители Мурманской области стали чаще брать ипотечные кредиты

За первое полугодие текущего года жители Мурманской области оформили 5,1 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 13,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло в 1,4 раза, а объём – в 1,7 раза.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, пик спроса на ипотеку пришелся на первый месяц лета, когда было выдано более 1 тысячи кредитов. Для сравнения, в мае их было 894. Средняя сумма кредита в июне 2021 года составила 2,9 млн рублей.

«Важную роль в развитии ипотеки в последний год сыграла госпрограмма субсидирования процентных ставок по кредитам на покупку жилья, – отмечает заместитель управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Банка России Владимир Колесник. – При этом качество ипотечного портфеля росло. На 1 июля 2021 года доля просроченной задолженности в ипотечном жилищном портфеле составляла 0,4%. По данным на начало 2021 года она была 0,5%».

Средневзвешенная ставка по ипотечным рублевым жилищным кредитам в июне 2021 года в Мурманской области составляла 6,83% годовых (в январе 2021 года - 7,17%). Средний срок ИЖК за этот же период увеличился на 1,5 года – до 18 лет 8 месяцев.