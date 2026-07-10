Жители Мурманской области стали чаще оформлять ипотеку

С января по май 2026 года в Мурманской области выдача ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 68,2%, до 8,9 млрд рублей.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, с начала года в регионе было выдано более 2,6 тысячи ИЖК. Средняя сумма одного кредита составила 3,4 млн рублей. Средний срок ипотеки в мае по сравнению с прошлым годом снизился на полтора года, до 21 года и 3 месяцев.

Доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объёме задолженности по ипотечным кредитам составила 11,7% (в мае 2025 года – 7,8%). С начала 2026 года банки выдали северянам 154 кредита на 611 млн рублей на приобретение и строительство частных домов. В годовом сравнении это больше на 7,7% по количеству и на 56,7% – по объёму.

«Совокупный ипотечный портфель северян растёт – постепенное снижение рыночных ставок вслед за ключевой ставкой стимулирует жителей региона возвращаться на ипотечный рынок. В том числе об этом свидетельствует и рост выдачи ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства. В мае текущего года банки Мурманской области выдали таких кредитов больше, чем в апреле на 43,6% по количеству и на 77,3% – по сумме», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Напомним, с 1 июля 2026 года Банк России ввел более жесткие ограничения для банков на выдачу ипотечных кредитов для покупки строящихся и готовых квартир. Макропруденциальные лимиты используются для того, чтобы ограничить кредитование заёмщиков с высокой долговой нагрузкой, выдачу кредитов с низким первоначальным взносом и на слишком длительный срок. Новые правила будут действовать до конца сентября 2026 года.