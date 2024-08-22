Жители Мурманской области стали реже врать о себе при поиске работы

В рамках опроса более 500 работодателей по всей стране служба исследований hh.ru выяснила, как часто компании сталкиваются с ложью от соискателей, кто чаще «приукрашивает» свои резюме и за счёт чего. Итоги опроса этого года сравнили с данными, собранными пять лет назад.

В целом за пять лет случаев, когда компании сталкиваются с ложью со стороны своих потенциальных сотрудников, стало меньше. Если в 2019 году 81% работодателей в Мурманской области сталкивались с ложью в резюме соискателей хотя бы раз, то в этом году об этом сообщили 63%.

Топ-3 направлений, которые чаще всего приукрашивают соискатели, существенно изменился за пять лет. Так, соискатели стали чаще скрывать некоторые места работы (с 54% в 2019 до 67% в 2024) – по мнению работодателей это чаще всего делает массовый линейный персонал в ритейле, логистике, безопасности, а также рабочий и производственный персонал и юристы.

С 10% в 2019-ом до 24% в 2024 году выросла доля тех, кто, наоборот, указывает места, где на самом деле не работал – чаще всего, по мнению работодателей, так делает обслуживающий и домашний персонал. Случаи приписывания себе навыков, которыми реально обладают, снизились с 70% в 2019-ом до 52% в 2024 году, но чаще всего такую практику можно встретить сегодня со стороны ИТ-специалистов, медиков, а также в сфере фитнеса и красоты.

А вот случаи недостоверной информации в отношении стажа, возраста и образования по-прежнему встречаются достаточно часто среди местных жителей. И если ложь о возрасте не зависит от специальности и сферы, то стаж чаще всего себе подрисовывают ИТ-специалисты и медицинские работники (по 13%), а образование – строители.

Как реагируют работодатели на враньё?

Интересно, что на фоне дефицита кадров на рынке труда работодатели стали более лояльно смотреть на враньё соискателей. Так, за несколько лет снизилось число работодателей, которые скорее откажут будущему работнику после выявления недостоверной информации, - с 54% в 2019-ом до 50% в 2024 году. При этом работодатели отмечают, что готовы закрыть глаза не несущественные факты вранья, а вот серьёзные нарушения всё же могут оттолкнуть от кандидата.

Как компании проверяют кандидатов?

Самый проверенный инструмент выявление лжи со стороны соискателя – собеседования (80% в 2024 и 78% в 2019). Работодатели признаются, что именно в ходе живого общения видно врёт человек или нет. Также эффективный способ – сверить информацию из резюме с записью из трудовой книжки (42% в 2024 году пользуются им, вопрос предполагал множественные варианты ответов). Доля тех, кто проводит проверку информации с помощью запроса в компании с предыдущих мест работы снизилась за пять лет с 31% до 24%. Примечательно, что современное развитие HR-решений также играет на руку компаниям – респонденты в свободных ответах сообщали, что хранение истории коммуникаций с кандидатом и его возможность отслеживать изменения в его резюме в CRM-системах позволяет выявить несостыковки ещё до проведения собеседования.

Чуть больше половины (54% в 2024 году и 52% в 2019-ом) компаний сохраняют практику проверки информации в резюме с записями из трудовой книжки. Из них также половина делают это до того, как сделать оффер (пять лет назад так делало большинство (70%) компаний). Каждая четвертая (24%) компания в этом году переносит эту практику на этап оформления соискателя на работу, в то время как в 2019 году после оффера проверяла лишь каждая десятая компания.

Соискатели из каких сфер и о чем чаще всего лгут в резюме? Опрос hh.ru среди работодателей, 2024 год: