Жители Мурманской области стали реже жаловаться на банки и страховщиков, чаще на МФО

За I полугодие 2026 года Банк России зарегистрировал 946 обращений от жителей Мурманской области, что на 18% больше, чем годом ранее. Северяне стали реже жаловаться на банки и страховые компании. При этом количество претензий к микрофинансовым организациям выросло.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило на 3% меньше претензий к кредитным организациям. В частности, стало меньше жалоб, связанных с недостоверными данными в кредитной истории и банковскими вкладами. При этом увеличилось число жалоб, связанных с усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству. В то же время оспариваний заявителями фактов списания средств третьими лицами стало на четверть меньше.

В январе-июне северяне на 47% чаще жаловались на микрофинансовые организации. В основном претензии были связаны с кибермошенничеством и проблемами с погашением долга.

«Рост жалоб спровоцировала в том числе деятельность так называемых раздолжнителей. Это недобросовестные компании или частные лица, которые сознательно вводят своих клиентов в заблуждение, обещая списать долги без последствий, а на деле исчезают сразу после получения оплаты. Банк России защищает заемщиков МФО, снижая стоимость заимствований и риски мошенничества. С 1 апреля переплата по микрозаймам до года ограничена 100% от суммы займа. В случае проблем с погашением долга, в первую очередь стоит договориться об отсрочке выплат или реструктуризации со своим кредитором», – отметила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

В отношении страховщиков количество жалоб в сравнении с аналогичным периодом 2025 года уменьшилось на 6%. Число жалоб по поводу ОСАГО снизилось на 22%, жители области гораздо реже выражали недовольство расчетом коэффициента бонус-малус (КБМ).