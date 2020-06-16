Жители Мурманской области стали самыми активными участниками всероссийской акции ко Дню России

Жители Мурманской области стали самыми активными всероссийской акции «Цвета российского флага». Патриотический флешмоб проводили Министерство культуры РФ и Музей Победы. 12 июня, в День России, на портале «Культура.РФ» и на сайте музея была создана грандиозная онлайн-мозаика из триколоров, присланных интернет-пользователями.

К флешмобу присоединились жители десятков регионов – от Калиниграда до Сибири. На почту музея прислали около 5 тысяч патриотических снимков с российским флагом, выполненным из игрушечных машинок, страз, цветов, камней, бисера. Мурманский областной краеведческий музей провел мастер-класс по рисованию российского флага гуашью с помощью ватных палочек и опубликовал свой вариант рисунка. Ученики детской школы искусств города Ковдор Мурманской области расписали окно – триколор изображен вместе с традиционной русской матрешкой.

Цифровой флешмоб объединил жителей разных регионов России, позволил им, несмотря на режим самоизоляции и временных ограничений, почувствовать себя неотъемлемой частью нашей огромной страны, ее традиций и культуры, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.