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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.25 12:00

Жители Мурманской области увеличили свою активность в поиске работы сразу на 39%

Статистика hh.ru показывает, что больше других в Мурманской области нуждаются прямо сейчас в новой работе соискатели, связанные со сферой автобизнеса и автосервисов: они увеличили свою активность на местном рынке труда сразу на 133%. На втором месте по желанию сменить работу – работники сектора общепита и туризма: число резюме от официантов, хостес, поваров и др. в Мурманской области выросло уже на 69%.

Эксперты hh.ru выяснили, насколько местные жители активно ищут работу в преддверии лета и на каком месте оказался регион в СЗФО по активности местных жителей.

За последние 30 дней на рынок труда Мурманской области вышло около 20 тысяч местных соискателей. Активность людей, желающих сменить место работы, выросла в преддверии лета сразу на 39%. При этом самыми активными на рынке труда СЗФО оказались жители Ненецкого автономного округа – они стали искать работу на 70% чаще. На втором месте по активности соискателей – Псковская область – здесь число соискателей выросло на 54%, на третьем – Новгородская область (+48% новых резюме от местных жителей) (наглядно на диаграмме).

Кто больше других нуждается в новой работе?

Статистика hh.ru показывает, что больше других в Мурманской области нуждаются прямо сейчас в новой работе соискатели, связанные со сферой автобизнеса и автосервисов: они увеличили свою активность на местном рынке труда сразу на 133%. На втором месте по желанию сменить работу – работники сектора общепита и туризма: число резюме от официантов, хостес, поваров и др. в Мурманской области выросло уже на 69%. На третьем месте – сотрудники сферы транспорта и логистики (водители, курьеры, экспедиторы, логисты и др.). Они стали искать работу на 67% чаще.

В преддверии лета стали чаще выходить на рынок труда остродефицитные рабочие, а также обслуживающий персонал (+48% и +57% новых резюме в каждой профобласти соответственно).

Почему люди ринулись на поиски новой работы?

«В топ причин, почему жители Мурманской области активно ищут новую работу, входит неудовлетворенность текущим доходом (об этом в рамках опроса hh.ru заявили сразу 17% местных работников). Инфляция и рост стоимости жизни заставляют людей искать более высокооплачиваемые позиции. Кроме того, если в компании нет прозрачной системы повышения оклада или бонусов, мотивация оставаться падает.

На втором месте по частотности причин смены работы – токсичная корпоративная культура и здесь людей толкают на рынок труда конфликты с руководством, давление или буллинг со стороны коллег.

На третьем месте по частотности – отсутствие карьерных перспектив. Так называемый «потолок» в должности или навыках критичны для многих и особенно для миллениалов и зумеров, ценящих развитие, а именно эти два поколения сейчас составляют основу движущей силы рынка труда.

Также есть и свежий тренд – так называемый «тихий поиск», когда сотрудники мониторят рынок, даже если не планируют уходить сразу, из-за нестабильности экономики или страха увольнений, но в случае интересного предложения, могут написать заявление и уйти, отработав положенные две недели», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

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