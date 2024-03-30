Жители Мурманской области в числе россиян, которые дополнительно не солят готовое блюдо

Соль всегда имела для человека огромное значение и ценилась очень дорого. Без неё сложно представить себе процесс приготовления любого блюда. Как утверждают диетологи, избыток этой добавки может и навредить. Рекомендуемая среднесуточная норма соли 5 граммов для взрослых и 2 грамма для детей.

Как сообщает Мурманскстат, согласно итогам выборочного наблюдения состояния здоровья населения за 2023 год, 22% жителей Мурманской области никогда дополнительно не солят еду, а 58% — делают это редко или иногда. Кстати, в среднем по России эти показатели составили 18% и 59% соответственно.

Пятая часть жителей Мурманской области всегда или часто добавляет соль, солёные приправы или солёные соусы в готовую пищу непосредственно перед тем, как её съесть. В среднем по стране это делают 23% россиян.

Кстати, реже всего досаливают блюда жители Тюменской области (69% от общего числа опрошенных респондентов). Лидером по частоте добавления соли в готовую пищу стала Тамбовская область (44%).