Жители Мурманской области в ходе весенней «Монетной недели» избавились от 200 тысяч монет различного номинала

В Мурманской области подвели итоги весенней «Монетной недели». В Мурманской области к ней впервые присоединились сетевые магазины. Обмен монет в торговых точках создает более удобные условия для жителей региона.

За две недели только в офисы банков-участников северяне принесли около 200 тысяч монет различного номинала на общую сумму свыше 530 тысяч рублей и весом более 770 кг. Почти треть всех монет, собранных в регионе во время акции, пришлась на монеты номиналом 1 рубль – их сдали около 64 тысяч штук. Следующими по количеству оказались копейки – одна, пять, десять и пятьдесят – их принесли 57,5 тысяч штук общим весом 116 кг.

«Акция проводится в четвертый раз. В регионе к ней присоединились практически все города и районы. Многие жители её уже ждут, чтобы обменять мелочь на банкноты или зачислить сумму на счёт бесплатно. Так, в Мурманске один из клиентов банка принёс два ведра мелочи. Пояснил, что копил долго. В итоге сдал почти 18 тысяч монет на общую сумму свыше 68 тысяч рублей. Вернуть монету в оборот, чтобы она не лежала в копилках без дела – в этом и заключается смысл акции», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

В целом по стране в ходе весенней «Монетной недели» россияне вернули в денежный оборот более 51 млн монет почти на 242 млн рублей. Следующая аналогичная акция стартует осенью, сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.