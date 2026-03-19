Жители Мурманской области вложили в программу долгосрочных сбережений 3,4 млрд рублей

За два года действия программы долгосрочных сбережений (ПДС) число её участников в Мурманской области превысило 51 тысячу. Объём личных взносов по заключенным договорам к началу февраля 2026 года приблизился к 3,4 млрд рублей.

«Программа активно набирала обороты в прошлом году. По сравнению с показателями 2024 года количество договоров ПДС в Мурманской области в 2025 году выросло почти вдвое – до 31,5 тысячи и в четыре раза (до 2,6 млрд рублей) увеличился общий объём привлечённых средств. В целом в России, по данным на 28 февраля, оформлено уже 11 млн таких договоров, сумма взносов, включая средства, переведенные из ОПС, средства софинансирования за 2024 год и начисленный инвестиционный доход составила 791,7 млрд рублей. Операторами программы сейчас являются 29 негосударственных пенсионных фондов», – уточнила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, программа даёт возможность получения дохода от накоплений с учётом государственного софинансирования до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет, ежегодного налогового вычета, а также страхования денег на сумму до 2,8 млн рублей, что в два раза выше, чем по банковским вкладам. Накопленные деньги можно начать использовать через 15 лет или по достижении определённого возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также в ряде случаев их можно получить досрочно в особых жизненных ситуациях.