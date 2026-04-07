Жители Мурманской области вновь могут обменять накопившуюся мелочь

Мурманская область уже в шестой раз присоединяется к Всероссийской акции «Монетная неделя». Она проходит с 6 по 18 апреля.

В течение двух недель в отделениях банков-участников и сетевых магазинах все желающие смогут без комиссии обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги или зачислить сумму сданной мелочи на банковский счёт.

Во время «Монетной недели» можно сдать монеты Банка России, выпущенные начиная с 1997 года. Не примут для обмена фрагменты монет, а также монеты, полностью утратившие изображение и опознавательные признаки. Максимальное количество монет и сумма не ограничены. Для удобства можно заранее рассортировать мелочь по номиналам, чтобы сократить время обслуживания на кассе. Возьмите с собой паспорт - для обмена понадобится заполнить заявление.

«Монеты, которые мы получаем на сдачу, зачастую «оседают» у нас в карманах или копилках. Задача акции – пустить их в дело, вернуть в оборот. Только в прошлом году жители региона сдали в ходе двух этапов «Монетной недели» около 475 тысяч монет на сумму свыше 1,5 млн рублей – это почти 2 тонны мелочи», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Актуальный список участников акции, адреса, условия обмена и ответы на часто задаваемые вопросы – на сайте акции https://монетнаянеделя.рф

