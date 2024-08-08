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Мурманская область. Арктика (16+)08.08.24 13:30

Жители Мурманской области за год нарастили сбережения в банках на 42 млрд рублей

На начало июля 2024 года сумма средств жителей Мурманской области на депозитах и банковских счетах (без учёта средств на счетах эскроу, которые используются для сделок с недвижимостью и спишутся, когда застройщик сдаст квартиру) превысила 292 млрд рублей.* Это на 17%, или на 42 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в целом по стране активный приток средств на банковские счета и вклады продолжается пятый месяц подряд. В первую очередь этому способствуют высокие процентные ставки. Банки повысили доходность по вкладам вслед за ключевой ставкой Банка России. Так, максимальная ставка по рублевым депозитам десяти крупнейших банков, которые привлекают наибольший объём вкладов, за год выросла более чем в два раза и к концу июля достигла 17,1%.

«На рост ставок по вкладам также повлияло усиление конкуренции между банками. С 1 мая у людей появилась возможность бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Граждане сами выбирают, где им хранить накопления. Соответственно, финансовые организации продолжали делать условия по вкладам привлекательнее, чтобы удержать клиентов либо привлечь новых», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Как и раньше, большую часть средств жители региона предпочитают держать в национальной валюте. Свыше 96% от общего объёма всех накоплений – рублевые. Объём вкладов в иностранной валюте за год снизился почти на 21% и на начало июля 2024 года составлял в рублевом эквиваленте 11 млрд рублей.

* - если учесть, что сегодня в Мурманской области проживают около 655 тысяч северян, то на каждого из них приходится примерно по 370 тысяч рублей.

 

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