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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.22 17:00

Жители Мурманской области за месяц увеличили число резюме на 6%, число вакансий в регионе выросло на 7%

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда Мурманской области и выяснили, какие специалисты оказались самыми востребованными у работодателей за последний месяц, а также кому больше всего повысили предлагаемую зарплату.

Динамика вакансий в профессиональных областях рынка труда Мурманской области показывает, что больше всего общее количество работных предложений изменилось в сфере госслужбы (+225% вакансий относительно предыдущего месяца). Работодатели также активно искали специалистов в сфере «Домашний персонал» (+40%), в закупках (+37%). Меньше всего работных предложений за последние 30 дней было размещено в сфере медицины и фармацевтики, в консультировании и в страховании.

В свою очередь соискатели Мурманской области также достаточно активно стали выходить на рынок труда: +6% резюме за месяц. Больше всего ищут работу кандидаты на места менеджеров по продажам, по работе с клиентами (прирост в 2 раза), активизировались продавцы-консультанты (прирост в 1,8 раз). В 2 раза выросла активность соискателей на места администраторов, стали больше искать работу водители (в 1,8 раз).

Немного выросла средняя ожидаемая зарплата у соискателей – теперь жители Мурманской области хотят в среднем получать чуть более 53500 рублей, это ниже запросов других россиян на 2%.

Прирост средних зарплат в вакансиях за последний месяц не наблюдался, на данный момент среднее предложение в Мурманской области – 51700 рублей, что все равно на 2% меньше, чем в среднем по стране. 

Прирост на 6400 рублей был в зарплатах в cфере информационных технологий (инженеры, программисты, разработчики и др.). Далее по росту зарплаты стоит сфера инсталляции и сервиса (сервисные инженеры, администраторы по обслуживанию техники) – почти 6 тысяч рублей за месяц.

Есть также ряд сфер, где средняя предлагаемая зарплата в вакансиях за последний месяц стала меньше: в вакансиях для административного персонала (в среднем падение на 4000 рублей), в сфере управления персоналом (-3400 рублей), в сфере спорта и салонов красоты (-2800 рублей) (подробнее на диаграмме).

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