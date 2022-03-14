Соревнования по натурбану в рамках 62-го Праздника Севера учащихся завершились в Кандалакше

Мурманская область. Арктика (16+)Подробнее14.03.22 17:30
Соревнования по натурбану в рамках 62-го Праздника Севера учащихся завершились в КандалакшеКак сообщает региональное Министерство спорта, золотые медали среди девушек получили Екатерина Гук, Диана Милевич и Полина Трушина. Среди юношей чемпионами в своих возрастных категориях стали Александр Башко, Артём Милевич и Артём Прокофьев. На двухместных санях лучший результат показали Данил Добрыда и Владислав Багдасаров.Подробнее14.03.22 17:00
Жители Мурманской области за месяц увеличили число резюме на 6%, число вакансий в регионе выросло на 7%Динамика вакансий в профессиональных областях рынка труда Мурманской области показывает, что больше всего общее количество работных предложений изменилось в сфере госслужбы (+225% вакансий относительно предыдущего месяца). Работодатели также активно искали специалистов в сфере «Домашний персонал» (+40%), в закупках (+37%). Меньше всего работных предложений за последние 30 дней было размещено в сфере медицины и фармацевтики, в консультировании и в страховании.Подробнее14.03.22 16:30
ПСР проект «Колатомэнергоремонт» - «Экран ремонта»Сотрудниками цеха по ремонту турбинного оборудования «Колатомэнергоремонт», в рамках ПСР – проекта (предложения по улучшению), был разработан и внедрён в работу «Экран ремонта». На «Экране ремонта» отображается актуальная информация о текущих сутках ремонта, количество дней до окончания ремонта и даже температура воздуха в машинном зале Кольской АЭС.Подробнее14.03.22 16:00
В Мурманской области заработала бесконтактная оплата проезда картой «Мир» с помощью гаджетовМинистерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области извещает пассажиров общественного транспорта о том, что появилась возможность оплаты проезда NFC-устройствами с помощью отечественных платёжных систем – «МирPay» или «СберPay». Для этого достаточно скачать соответствующее приложение.Подробнее14.03.22 15:30
Открытие молодёжного пространства, оборудование корта, субсидии предпринимателям –Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам поездки в Печенгский округКомментируя поездку, глава региона отметил, что позитивные изменения происходят даже в самых отдалённых населённых пунктах муниципального образования. Так, в Раякоски, где проживает около 250 человек, в прошлом году установили современный модульный ФАП по нацпроекту «Здравоохранение». В Печенге уже второй год дети ходят в новый детский сад, а благодаря инициативному бюджетированию отремонтирована музыкальная школа. В Спутнике завершается капремонт ДЮСШ, библиотеки и детской школы искусств – работы должны быть закончены уже этой весной.Подробнее14.03.22 15:00
ЛВ Мурманской области запустят новые льготные микрозаймы для малого и среднего бизнеса«Кроме того, ФОРМАП в течение недели, до 22 марта, запустит еще три новых кредитных продукта со ставкой 7% годовых: льготный микрозайм для предприятий общественного питания до 5 млн рублей, микрозайм для производства товаров легкой промышленности также до 5 млн рублей и микрозайм для рефинансирования банковских кредитов в связи с повышением ключевой ставки Банка России до 3 млн рублей», – пояснила Ольга Кузнецова.Подробнее14.03.22 14:50
Курс евро снизился почти 1,72 рубля, доллар теряет почти 1,56 рубляЦентральный банк России с 15 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 115,1963 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 155,54 копейкиПодробнее14.03.22 14:30
Праздник Севера-2022: наступившая неделя будет самой насыщенной по количеству соревнований«Предстоящая неделя Полярной Олимпиады будет одной из самых насыщенных по своему соревновательному содержанию, – отметила министр. – С 14 по 20 марта включительно на территории Мурманской области пройдет сразу семь соревнований в рамках 87-го традиционного международного Праздника Севера (хоккей с мячом, национальные виды спорта, спортивное рыболовство) и 62-го Праздника Севера учащихся (спортивное рыболовство, фигурное катание, лыжные гонки, конькобежный спорт)».Подробнее14.03.22 14:05
Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел в направлении Енисейского залива«Планируется, что атомный контейнеровоз «Севморпуть» самостоятельно проследует в направлении Енисейского залива, - сказал первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – В Енисейском заливе и в акватории реки Енисей его возьмет под проводку универсальный атомный ледокол «Сибирь». После постановки к ранее подготовленному ледовому причалу в припае реки Енисей экипаж контейнеровоза обеспечит выгрузку. Эти работы продлятся до девяти дней».Подробнее14.03.22 14:00
Росрыболовство усилит контроль за обеспечением внутреннего рынка доступной российской рыбойНа штабе обсудили вопрос обеспечения бесперебойной работы российского флота по всем бассейнам Российской Федерации и за пределами российских вод, меры по увеличению поставок уловов на внутренний рынок, сохранения ассортимента и доступности рыбы для населения.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
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