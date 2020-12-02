Жители областного центра довольны новой площадкой во дворе

В Мурманске продолжают появляться современные многофункциональные пространства для активного отдыха.

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Сергеем Коробковым побывали на новой универсальной площадке на улице Алексея Хлобыстова и обсудили её функциональность и удобство с жителями микрорайона.

На площадке разместились детский городок в виде большого корабля, качели, лазалки, рампа для скейтборда, скамейки для отдыха и урны. Благоустройством территории занимались специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы», а комплектующие приобретены в рамках программы «100 шагов» за счёт регионального бюджета.

– Спортивно-игровой комплекс уже активно используется мурманчанами, что говорит о его востребованности. При этом горожане предложили установить дополнительное ограждение на одном из элементов для более безопасной эксплуатации. Этот вопрос мы проработаем, – отметил Евгений Никора. – На примере этой площадки мы видим, что программа «100 шагов» работает. Поэтому на следующий 2021 год при поддержке губернатора и правительства Мурманской области мы планируем организовать не менее трех локаций, где будут установлены и детские, и спортивные объекты.

Глава администрации также добавил, что необходимо привести в порядок прилегающую зелёную зону.

– Ко мне как к депутату неоднократно обращались жители ближайших домов с просьбой организовать такую площадку, и она здесь появилась, – прокомментировал Сергей Коробков. – Кроме того, на территории двух образовательных учреждений, расположенных неподалеку, обустроено два современных стадиона. Теперь у жителей микрорайона появилась дополнительная возможность активно и с пользой для здоровья проводить свободное время.

К слову, за последние годы в областном центре построено и обновлено 198 детских и спортивных площадок на базе городских школ и гимназий, во дворах, парках и скверах.