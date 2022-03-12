Жители отдаленных населенных пунктов региона проходят ревакцинацию против COVID-19

На базе Кандалакшской ЦРБ продолжается ревакцинация населения от коронавирусной инфекции, в том числе и жителей отдаленных населенных пунктов. Об этом сообщает региональный Минздрав.

10 марта для проведения повторной вакцинации в село Чаваньга, куда можно добраться только воздушным сообщением, состоялся выезд фельдшера из Варзуги Марины Заборщиковой. Подобные выездные приёмы медицинскими работниками проводятся на постоянной основе.

В ходе выезда фельдшер провела прием жителей Чаваньги, обратившихся за медицинской помощью, а также повторную вакцинацию граждан против COVID-19. Всего прививку получили 8 жителей села.