Жители Печенгского округа получат перерасчёт за неудовлетворительное теплоснабжениеХОРОШИЕ НОВОСТИ: Миллионы бабочек-монархов радуют мексиканцев, а сотни плюшевых мишек обосновались в Москве
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.12.21 14:00

Жители Печенгского округа получат перерасчёт за неудовлетворительное теплоснабжение

Жители населенных пунктов Печенгского округа, где были сбои с отоплением, получат перерасчёт. Поручение в адрес теплоснабжающих компаний озвучил сегодня на традиционном оперативном совещании губернатор Андрей Чибис. Решение было принято по итогам рабочей поездки главы региона в муниципалитет в минувшую субботу. Основным объектом внимания стала коммунальная инфраструктура.

«Я объехал семь котельных. Весь набор необходимых решений принят, за каждым источником теплоснабжения будет осуществляться ежедневный контроль. С учётом того, что в период сильных морозов надлежащего качества теплоснабжения не было в значительном количестве домов, я прошу сделать перерасчёт гражданам, чтобы полным рублём они не платили за то, чего не получали.  Понятно, что это такое жильё, понятно, что этими сетями внутри домов десятилетиями никто не занимался, но мы не должны требовать деньги, если в квартирах надлежащего тепла не было. Прошу ГЖИ внимательно за этим следить, в том числе по посёлку Никель, где тоже были соответствующие проблемы. МЭС прошу необходимый перерасчёт сделать не по заявительному принципу, а в автоматическом режиме», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор призвал всех глав администраций внимательно следить за параметрами тепла в квартирах в муниципалитетах, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430885/#&gid=1&pid=54

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
Комментарий к новости:Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
Комментарий к новости:Апатиты встречают гостей сияющей улыбкой на камне!
Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
Комментарий к новости:Депутаты Мурманской областной Думы поддержали федеральный законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В 2022 году на социальное развитие региона будет направлено на 9,5 миллиарда рублей больше, чем в текущем-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 25 копеек, а доллар ослаб почти на 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Жители Печенгского округа получат перерасчёт за неудовлетворительное теплоснабжение-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика