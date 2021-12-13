Жители Печенгского округа получат перерасчёт за неудовлетворительное теплоснабжение

Жители населенных пунктов Печенгского округа, где были сбои с отоплением, получат перерасчёт. Поручение в адрес теплоснабжающих компаний озвучил сегодня на традиционном оперативном совещании губернатор Андрей Чибис. Решение было принято по итогам рабочей поездки главы региона в муниципалитет в минувшую субботу. Основным объектом внимания стала коммунальная инфраструктура.

«Я объехал семь котельных. Весь набор необходимых решений принят, за каждым источником теплоснабжения будет осуществляться ежедневный контроль. С учётом того, что в период сильных морозов надлежащего качества теплоснабжения не было в значительном количестве домов, я прошу сделать перерасчёт гражданам, чтобы полным рублём они не платили за то, чего не получали. Понятно, что это такое жильё, понятно, что этими сетями внутри домов десятилетиями никто не занимался, но мы не должны требовать деньги, если в квартирах надлежащего тепла не было. Прошу ГЖИ внимательно за этим следить, в том числе по посёлку Никель, где тоже были соответствующие проблемы. МЭС прошу необходимый перерасчёт сделать не по заявительному принципу, а в автоматическом режиме», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор призвал всех глав администраций внимательно следить за параметрами тепла в квартирах в муниципалитетах, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430885/#&gid=1&pid=54