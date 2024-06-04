Жители Печенгского округа продолжают помогать участникам СВО

Жёны военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, обратились с просьбой об оказании помощи бойцам, участвующих в боевых действиях в зоне СВО. Ответ не заставил себя долго ждать. Представители бизнеса, спонсоры и добрые люди сразу оказали поддержку нашим героям.

ИП А. Шеремет и В. Ерохин перевели 200 тысяч рублей. На эти денежные средства были приобретены бензопилы, генератор, сетка рабица, спальные мешки, силовые удлинители на катушке и многое другое.

Собственники «Мясной Лавки» из посёлка Никель предоставили мясо, из которого приготовили вяленые колбаски и котлеты.

Комитет семей воинов Отечества передал 10 маскировочных сетей для бойцов, сплетённых в посёлке Спутник в рамках добровольческого движения «Маскировка Мурманск для СВОих».

Это все необходимые средства защиты, материалы, техника и продукты, которые нужны нашим бойцам для защиты Родины.

«Я искренне благодарю всех, кто принял участие в этом сборе. Ваши щедрые пожертвования подарили уверенность в том, что скоро военнослужащим будет предоставлено снабжение, которое позволит им продолжить выполнение своей неоценимой миссии. В рамках народной программы мы поддерживаем не только бойцов, но и их семьи», - прокомментировала депутат Мурманской областной Думы, секретарь местного отделения Печенгского округа партии «Единая Россия» Любовь Черепанова.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/zhiteli-pechengskogo-okruga-prodolzhayut-pomogat-uchastnikam-svo