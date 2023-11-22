Жители Печенгского округа собрали партию помощи в зону специальной военной операции

На передовую был отправлен новый груз гуманитарной помощи в рамках акции «Север помогает».

«Печи, строительные материалы, домашние заготовки, медикаменты и другие необходимые вещи собрали муниципальные учреждения «Сети Никеля», «Городские сети»; предприниматели ИП Чернышев А. И., ИП Ратникова И. Б. и ИП Куличкова Г. Е.; а также активисты клуба «Бойцы «Zаполярья», воспитатели и родители детского сада №7, жены военных и заботливые люди из округа», – поделилась Любовь Черепанова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Мурманской областной Думы.

Координацию сбора груза осуществляло местное отделение «Единой России» в Печенгском округе.

«Каждая коробка заряжена душевным теплом и такая поддержка невероятно значима для бойцов, которые сражаются за мир и безопасность нашей страны. Каждый раз, получая посылки, они испытывают искреннюю благодарность и осознают, что на Севере есть люди, готовые поддержать их, помочь в трудные минуты и быть надёжным тылом. Крепкое плечо, солидарность и дружба, бесспорно, влияют на мотивацию наших военных. Благодаря северянам и людям со всей страны бойцы продолжают верить в светлое будущее и готовы бороться за него», – добавила депутат.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/zhiteli-pechengskogo-okruga-sobrali-partiyu-pomoshi-v-zonu-specialnoj-voennoj-operacii