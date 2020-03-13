Жители Первомайского округа Мурманска рассказали о своих бедах главе администрации

В течение двух часов мурманчане могли задавать наиболее актуальные вопросы главе администрации города Мурманска Евгению Никоре.

Много претензий было высказано в адрес управляющих компаний: жителей не устраивает ситуация с уборкой дворовых территорий, а также их обустройством. Евгений Никора отметил, что работа управляющих организаций находится на постоянном контроле городской администрации, а также призвал мурманчан более активно участвовать в жизни своего дома. Несколько адресов взяты на личный контроль главы администрации.

Не менее актуальная проблема – бродячие собаки. Евгений Никора рассказал, что сейчас разрабатывается специальная программа по организации на территории региона (в том числе в городе Мурманске) частных приютов для содержания животных. Сейчас же о беспризорных животных следует сообщать в службу «051».

Бурные обсуждения вызвали круглосуточные точки по реализации алкогольной продукции. Собравшиеся единогласно выступили за полное закрытие «наливаек». Глава администрации пояснил, что свою деятельность они ведут, основываясь на законах федерального уровня. В настоящий момент туда вносятся изменения, которые серьезно ужесточат требования к подобным заведениям.

– Очень многое сделано в последнее время в плане улучшения инфраструктуры Первомайского округа, есть планы на будущее, в этом смысле нам есть чем порадовать жителей, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – По опыту предыдущих встреч могу отметить, что есть вопросы как типовые, характерные для всех округов, так и частные, в том числе личные.