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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.23 12:00

Жители Петербурга и СЗФО могут быстрее других россиян накопить на покупку машины

Авто.ру совместно с крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru создали интегральный индекс доступности автомобилей (индекс «ДА»)*, который позволяет увидеть, как меняется покупательская способность самых популярных подержанных автомобилей в регионах во временном значении.

За основу были взяты среднеквартальная цена на самые популярные автомобили среди россиян по данным Авто.ру – «Ford Focus» и «Lada Priora» и медианный заработок, который предлагают работодатели в вакансиях, по данным hh.ru. Индекс показывает количество медианных зарплат, необходимых для покупки самых популярных подержанных автомобилей «Lada Priora» и «Ford Focus» в возрасте от 8 до 15 лет**.

За последние III квартала быстрее купить «Lada Priora» удастся жителям Северно-Западного федерального округа. Для этого им понадобится 4,8 медианных зарплаты. Также в топ-3 вошли Центральный ФО (4,9) и Уральский ФО (6,2). Дольше всех покупка «Lada Priora» займёт время у жителей Северо-Кавказского (9,3), Приволжского (7,0) и Сибирского федеральных округов (6,7).

С «Ford Focus» ситуация идентичная: рейтинг возглавляет Центральный (10,1), Северо-Западный (11,2) и Уральский федеральные округа (13,9). Замыкает рейтинг Северо-Кавказский федеральный округ (18,7). Чуть выше располагаются Приволжский (15,2) и Сибирский (14,2) федеральные округа.

За три квартала 2023 года на федеральном рынке не наблюдалось значительной динамики: индекс «ДА» для «Lada Priora» с января по март составил 5.9, в то время как к третьему кварталу снизился до 5.8. С иномарками дело обстояло иначе. Доступность «Ford Focus» незначительно снизилась: если в первом квартале индекс «Ford Focus» составил 12,3, то в третьем он достиг 12,5 пунктов.

Динамика индекса «Lada Priora» в регионах составила от 0,1 до 0,4 пункта. В некоторых округах индекс даже начал падать: так, в Сибирском федеральном округе произошло падение с 7.0 до 6.6 пунктов, а в Северо-Западном ФО снизился с 5.0 до 4,8. пунктов.

Часть округов показала рост индекса для «Ford Focus»: так, в Приволжском федеральном округе для покупки автомобиля жителям пришлось бы работать на 1,2 месяца больше: индекс вырос с 14,5 в первом квартале до 15,7 в третьем. Уральский федеральный округ показал рост на 0,8: индекс вырос с 13,4 до 14,2 пунктов. Третье место по удорожанию автомобилей занял Северо-Западный федеральный округ (0,7): с 10,9 до 11,6 пунктов.

В то же время индекс «Ford Focus» снизился в двух федеральных округах. Более доступным автомобиль стал в Сибирском федеральном округе: индекс снизился на 1.1 (с 14,7 в первом квартале до 13,6 в третьем). На 0,7 индекс упал в Северо-Кавказском ФО – с 19,2 до 18,5.

 

*    -   по данным Авто.ру, самыми популярными автомобилями возрастом от 8 до 15 лет (на этот возраст приходится 45% рынка подержанных автомобилей) стали «Lada Priora» (185000 объявлений) и «Ford Focus» (107000 объявлений). Данные автомобили входят в топ-10 популярных подержанных автомобилей по всей стране, исключая Дальневосточный федеральный округ.

** - каждая единица индекса равна одной медианной предлагаемой зарплате в регионе. Так, индекс в 6.8 пунктов будет означать 6.8 медианных зарплат, необходимых для покупки автомобиля: чем ниже индекс – тем доступнее машина.

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