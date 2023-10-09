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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.23 17:00

«Жители положительно оценивают изменения, которые происходят в округе»: губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Печенгский округ

Сегодня в рамках оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвел итоги рабочей поездки в Печенгский округ. В минувшую пятницу, 6 октября, глава региона посетил объекты, ремонтируемые и создаваемые в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», нацпроектов и реновации ЗАТО.

«Осмотрел школу №23 Лиинахамари, где в этом году создана «Точка роста». Помещения стильные, яркие и хорошо оснащенные. Часть техники покупала сама школа, чтобы «Точка роста» была самой передовой. Кстати, средний возраст учителей в школе Лиинахамари 38 лет. Это молодой и активный коллектив, который, я уверен, реализует ещё много хороших проектов на базе этого учебного учреждения», – сказал губернатор.

Кроме того, глава региона осмотрел стройку корпуса начальной школы №5 имени нашего героя Михаила Попова.

«Она идёт в рамках реновации ЗАТО. Также в этом году в основном здании школы отремонтирован спортзал по нацпроекту, обновлена рекреационная зона на третьем этаже по программе «Арктическая школа», также отремонтирована школьная столовая», – сообщил Андрей Чибис.

В Заполярном и Никеле губернатор посетил молодёжные пространства «СОПКИ».

«Если в Заполярном они только готовятся к открытию, то в Никеле уже во всю работают и пользуются большим спросом у молодёжи. Коллег и организаторов поздравляю с этим. Важно, кто руководит пространством, здорово, если за это отвечают молодые люди. Прошу обратить на это внимание», – отметил глава региона.

Также Андрей Чибис посетил Аллею Славы, где завершено благоустройство, поздравил педагогов с Днём учителя и провёл встречу с жителями Печенгского округа.

«На ней большинство вопросов касались системы ЖКХ. Я поручил отработать все обращения и сейчас хочу услышать, какие меры были предприняты, и к каким результатам мы пришли за эти несколько дней. Особенно хочу узнать, как решилась ситуация у жены участника СВО из Спутника», – сказал Андрей Чибис.

Глава Печенгского округа Андрей Кузнецов сообщил, что все обращения, поступившие в адрес губернатора, взяты в работу. У супруги участника СВО из Спутника отопление сделали, директор управляющей компании взял вопрос на личный контроль. Ещё одно обращение касалось установки рециркуляционного насоса, УК в скором времени произведёт заказ и установку. Остальные вопросы, по словам главы округа, будут отрабатываться и устраняться в ближайшее время.

«В основном жители положительно оценивают изменения, которые происходят в округе. Но мы видим, что есть над чем работать, особенно в части работы управляющих компаний. Уже обсудили с вами, как это выстроить. Необходимо предпринять системные меры, чтобы такого количества вопросов в сфере ЖКХ не было», – заключил губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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