Жители Полярного передали для участников спецоперации сделанные своими руками окопные свечи

Помощь оказана в рамках партпроекта «Север помогает».

В региональный исполком партии «Единая Россия» привезли очередную гуманитарную помощь от неравнодушных северян: окопные свечи, тёплые вещи и продукты питания.

Всё это собрали, а также сделали своими руками юнармейцы и жёны военнослужащих Полярнинского отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами.

«Искренне благодарим Галину Скибину - председателя объединения жён военнослужащих и руководителя объединения «Юнармеец Заполярья» Елену Друзьяк. Тепло, вложенное вами в эти посылки, поможет нашим ребятам помнить, что мы их очень ждём домой! Все, с такой любовью собранные вещи, обязательно отправим в зону СВО в ближайшее время!», - сказала руководитель регионального исполкома партии Эвелина Макарова.

Фото предоставлено региональным исполкомом партии «Единая Россия».