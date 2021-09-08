Новые меры поддержки жилищного строительства позволят улучшить условия жизни более 1000 семей Мурманской областиК системе теплоснабжения подключено 99% многоквартирных домов Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)08.09.21 09:30

Жители Полярного смогут увидеть редкие фотооткрытки из фондов Мурманского областного краеведческого музея

8 сентября в Городском историко-краеведческом музее Полярного открывается передвижная фотовыставка из фондов Мурманского областного краеведческого музея «Мурман. Начало».

До XX века Мурманский край оставался почти неосвоенной территорией, малоизвестной российскому обывателю. Выпуск видовых открыток с изображением дальних уголков России содействовал распространению краеведческих знаний. Изобразительной основой первых фотокарточек стали снимки известных архангельских фотографов – Якова Лейцингера и Альвиана Поплавского, инициаторов создания Архангельского общества изучения Севера. Самая ранняя по времени выпуска почтовая карточка в фондах музея – вид города Александровска (ныне Полярный) – была издана на рубеже XIX и XX столетий. Интерес к городу не был случаен. Его открытие в 1899 году, совпавшее с началом распространения почтовой открытки в России, стало одним из наиболее ярких событий в жизни Кольского Севера.

Инициатива выпуска почтовых открыток с видами Мурмана принадлежала местным издателям. Одним из первых был Александр Андрианов (1872–1924) – исследователь Кольской земли, публицист, подвижник-краевед, с 1899 по 1921 годы руководивший работой почтово-телеграфного ведомства в Александровском уезде. Заказ был размещён в Московской фототипии «Шерер, Набгольц и К°». Появившись в конце XIX века, открытка сразу же стала объектом коллекционирования, определив появление специфической области – филокартии. В те времена во многих странах возникли первые организации филокартистов. Стали издаваться каталоги и специальные журналы. Состоялись международные выставки в Лейпциге, Петербурге, Ницце, Париже, Флоренции, Нюрнберге, Лондоне и других городах. Проходили конгрессы коллекционеров и издателей открыток.

Как сообщает региональное Министерство культуры, экспозиция познакомит посетителя с краеведческими фотооткрытками начала прошлого века из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея. Взглянуть на редкие карточки можно будет по адресу: г. Полярный, ул. Моисеева, 3.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире11:20«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения-PRO Валюту (16+)Европейская валюта в среду утром укрепляется по отношению к американской-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика