Жители Полярного смогут увидеть редкие фотооткрытки из фондов Мурманского областного краеведческого музея

8 сентября в Городском историко-краеведческом музее Полярного открывается передвижная фотовыставка из фондов Мурманского областного краеведческого музея «Мурман. Начало».

До XX века Мурманский край оставался почти неосвоенной территорией, малоизвестной российскому обывателю. Выпуск видовых открыток с изображением дальних уголков России содействовал распространению краеведческих знаний. Изобразительной основой первых фотокарточек стали снимки известных архангельских фотографов – Якова Лейцингера и Альвиана Поплавского, инициаторов создания Архангельского общества изучения Севера. Самая ранняя по времени выпуска почтовая карточка в фондах музея – вид города Александровска (ныне Полярный) – была издана на рубеже XIX и XX столетий. Интерес к городу не был случаен. Его открытие в 1899 году, совпавшее с началом распространения почтовой открытки в России, стало одним из наиболее ярких событий в жизни Кольского Севера.

Инициатива выпуска почтовых открыток с видами Мурмана принадлежала местным издателям. Одним из первых был Александр Андрианов (1872–1924) – исследователь Кольской земли, публицист, подвижник-краевед, с 1899 по 1921 годы руководивший работой почтово-телеграфного ведомства в Александровском уезде. Заказ был размещён в Московской фототипии «Шерер, Набгольц и К°». Появившись в конце XIX века, открытка сразу же стала объектом коллекционирования, определив появление специфической области – филокартии. В те времена во многих странах возникли первые организации филокартистов. Стали издаваться каталоги и специальные журналы. Состоялись международные выставки в Лейпциге, Петербурге, Ницце, Париже, Флоренции, Нюрнберге, Лондоне и других городах. Проходили конгрессы коллекционеров и издателей открыток.

Как сообщает региональное Министерство культуры, экспозиция познакомит посетителя с краеведческими фотооткрытками начала прошлого века из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея. Взглянуть на редкие карточки можно будет по адресу: г. Полярный, ул. Моисеева, 3.